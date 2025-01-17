Acilen giderilmeli

Arda MERCAN-Dervişe ÇOBANCIK

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), hastanelerde çok önemli sorunlar ve eksiklikler olduğuna dikkat çekti; bu sorunlarla eksikliklerin giderilmesi için derhal adım atılmasını istedi.

Ameliyathane sayısının yetersiz olduğunu ve gelişen tıp teknolojisinin sağladığı imkânların binaya yansıtılamadığını belirten Tıp-İş, artan nüfus ile hasta sayısı nedeniyle yeni ameliyat odalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Tıp-İş anestezi uzmanı, ameliyathane hemşiresi, anestezi teknisyeni ve ameliyathane personeli sıkıntısı da yaşandığına işaret ederek ameliyathanelerdeki hekim, hemşire, teknisyen ve personel eksikliğinin ivedilikle giderilmesi gerektiğini söyledi.

Tıp-İş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde, “Ameliyathanelerdeki eksiklikler, hasta ve cerrahi güvenliği” ile ilgili basın açıklaması yaptı.

"Ameliyathanelerde çok önemli sorunlar var"

Tıp-İş Yönetim Kurulu adına konuşan Sendika Başkanı Dr. Özlem Gürkut, “Ülkemizin üçüncü basamakta sağlık hizmeti veren tek hastanesi olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi (BNDH) ameliyathanelerinde, en özellikli, büyük ameliyatlar dahil yüzlerce ameliyat yapılmaktadır.” diyerek, ameliyathanelerde çok önemli sorunlar olduğuna dikkat çekti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde kalp-damar, beyin cerrahisi, çocuk cerrahisi, organ nakilleri gibi önemli ameliyatlar gerçekleştirildiğini ve yıllık 6 bin ile 7 bin arasında ameliyat yapıldığını belirten Gürkut, hükümeti halk sağlığını ön planda tutan, kamusal sağlık hizmetlerine dayalı sağlık politikaları geliştirmeye ve planlamalar yapmaya çağırdı.

Gürkut, yaşanacak her türlü olumsuzluktan Sağlık Bakanlığı ve hükümetin sorumlu olacağını ve gelişmeleri takip edeceklerini de sözlerine ekledi.

Ameliyatlar sırasında kullanılan anestezik gazlardan açığa çıkanları ortamdan uzaklaştıracak sistem olmadığını da dile getiren Gürkut, bunun tüm mesaisini ameliyathane ortamında geçiren çalışanların iş güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

"Personel eksikliği giderilmeli"

Artan nüfus ve hasta sayısı nedeniyle yeni ameliyat odalarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Gürkut, Acil Durum Hastanesi'nin devreye sokularak bu ihtiyacın karşılanmaya çalışıldığını ancak hastanede iki ayrı birimde yapılan ameliyatların, uzman hekimler ve sağlık personelinin verimliliğini olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

Gürkut, “Beş kişinin yapması gereken iş, iki kişi ile yürütülmeye çalışılmaktadır. Üstelik mevcut personel 24 saat on-call görevini de yürüterek acil ameliyatların alınması durumunda ameliyathaneye çağrılıp hizmet vermekte ve ertesi gün de işine devam etmektedir.” dedi.

Gürkut, hastaların aylarca ameliyat günü beklediği bu dönemde, bunun kabul edilebilir olmadığı belirtti.

Direk olarak hasta ve cerrahi güvenliğini ilgilendiren tüm bu hizmetlerin istenilen şekilde ve kalitede yapılmasının önemi ortadadır. Ameliyathanelerdeki hekim, hemşire, teknisyen ve personel eksikliği derhal giderilmeli.” dedi.

