Açılış bugün

Melis GÜNEL

Memduh Erdal Beauté Prestige & L’Original Edremit’te yeni şube açacak. Edremit Şubesi’nin açılış partisinin bu akşam yapılacağı belirtilirken, firma yetkilileri, Lefkoşa’daki tarihi binasında düzenlediği basın toplantısıyla yeni dönem vizyonunu, marka yapılanmasını ve Edremit’te hayata geçirilen konsept mağaza projesiyle ilgili ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

Basın toplantısına şirket sahipleri Sevim Erdal ile Tomur Akpınar, şirket direktörü Özen Mevsimler, şirketin Uluslararası Kurum Koordinatörü Sesil Erdal, Lokal Marketing Direktörü Nesteren Tüzün ve diğer yetkililer katıldı.

Basın toplantısının açılış konuşmasını aile bireylerinden Simge Özekler Erdal yaptı. Daha sonra Özen Mevsimler ve Sesil Erdal, söz alarak konuklara bilgi verdi.

Yapılan konuşmalarda şirketin son dönemde özellikle Girne merkez ve Edremit bölgesindeki yatırımlarıyla dikkat çektiği belirtilirken, tarihi dokunun modern mağazacılık anlayışıyla bir araya getirildiği yeni konseptin, sadece bir satış noktası değil aynı zamanda deneyim ve eğitim merkezi olarak konumlandırıldığı ifade edildi.

Toplantıda, Memduh Erdal markasının 1955 yılına uzanan köklü geçmişine vurgu yapılarak, Kuzey Kıbrıs’ta uzun yıllardır dünya kozmetik markalarını tüketicilerle buluşturan öncü yapılardan biri olduğu kaydedildi. Şirket yetkilileri, yeni dönemde butik mağazacılık anlayışını daha ileri taşıyacak projeler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Etkinliğin sonunda şirket sahiplerinden Sevim Erdal, tüm basın mensuplarına Memduh Erdal Beauté Prestige & L’Original Edremit Şubesi’nin bu akşam 19.00’da başlayacak açılış partisinin davetiyesini takdim etti.