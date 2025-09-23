Adaylar hazır

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde kesinleşen aday listesini ilan edilirken, bu propaganda süreci başlıyor.

Propaganda sürecinin ilk gününde Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, “Şimdi Atak Zamanı” sloganıyla Atatürk Spor Salonu’nda halka seslenecek. Etkinlikte saat 18.00’de açık hava etkinlikleri ve canlı müzik, 19.00’da ise Tatar’ın “Vizyon: Atak Diplomasisi” sunumu gerçekleştirilecek. Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) etkinliğe destek vereceği bildirildi. Aynı gün, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve



Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman da “Benim Sesim, Benim Seçimim” sloganıyla Paradise Park’ta vatandaşlarla buluşacak. Etkinlik saat 19.00’da başlayacak.

YSK tarafından açıklanan seçim takvimine göre; propaganda süresince siyasi partiler ve bağımsız adaylar duvar ilanı asabilecek, el ilanı ve diğer matbu materyalleri dağıtabilecek. Ancak oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra propaganda niteliği taşıyan tüm materyallerin dağıtılması ve asılması yasak olacak.



8 aday yarışacak

YSK’dan yapılan açıklamaya göre, kesinleşen aday listesi başvuru sırasına göre şöyle:“İbrahim Yazıcı (Bağımsız), Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi), Ersin Tatar (Bağımsız), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Mehmet Hasgüler (Bağımsız), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Ahmet Boran (Bağımsız), Hüseyin Gürlek (Bağımsız).”



Ad çekimi yapıldı

Bu arada 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların oy pusulasındaki yazılış, duvar ilanları ile BRT’de yapacakları propaganda konuşmaları yayın sırası, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ad çekilerek saptandı. Ad çekimi saat 14.00’te Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) bazı adayların ve temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. YSK Başkanı Bertan Özerdağ başkanlığındaki Kurul huzurunda yapılan ad çekimine göre sıra şu şekilde belirlendi: “Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8.”

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025, 09:50