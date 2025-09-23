Tümü Bangladeşli

Aldığı ihbar üzerine Lefkoşa’daki bir apartman dairesine baskın yapan Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube ile Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, 29 Bangladeş uyruklu kişinin aynı yerde yaşadığını tespit etti. Polis, 29 kişinin muhaceret kayıtlarını tek tek inceledi. Yapılan inceleme sonucu 24 kişinin yasal statüsü olduğu belirlendi.

Ülkede izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen S.R. (E-38), S.C.S.D. (E-33), M.R. (E-32), M.M.R. (E-37) ve S.H. İSE (E-24) tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 21 Eylül 2025 tarihinde saat 19.00 sıralarında Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube ile Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince mahkeme emriyle arama yapıldığını açıkladı.

Polis, yapılan kontrolde Bangladeş uyruklu toplam 29 kişi tespit edildiğini açıkladı. Polis, 29 kişiden S.R.’nin 540 gündür, S.C.S.D.’nin 375 gündür, M.R.’nin 37 gündür, M.M.R.’nin 18 gündür ve S.H.’nin 750 gündür KKTC’de yetkili makamdan izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, diğer 24 kişinin ise yasal statüsünün bulunduğunu kaydetti. Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, zanlıların ihraç işlemlerinin başlatılacağını ifade ederek, 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkeme talebi kabul etti.

