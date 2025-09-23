Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, ülkede artan kaba yem sıkıntısı nedeniyle hayvanların açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Birlik Başkanı Adil Onalt, “Memlekette ot, ambarlarda arpa yok. Eğer tedbir alınmazsa hayvanlar açlıktan ölmeye başlayacak” diyerek hükümeti acil önlem almaya çağırdı.

Onalt, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, yıllardır Türkiye’den ithal edilen kaba yemin Şap Hastalığı nedeniyle ülkeye getirilemediğini, diğer ülkelerden temin edilen kaba yem maliyetinin ise üreticiyi zor durumda bıraktığını belirtti. “Tarım Bakanlığı’nın İtalya’dan getirdiği kaba yemi kilosu 11,5 TL’ye satıyor. Bizim böyle bir gücümüz yok. Bu fiyata kim hayvanını besleyebilir?” dedi.

Türkiye dışındaki ülkelerden gelen kaba yemin maliyetinin yüksek olduğunu, Tarım Bakanlığı’nın İtalya’dan getirdiği kaba yemin kilosunu 11,5 TL’ye sattığını savunan Onalt, “Bizim böyle bir gücümüz yok. Bu fiyata kim hayvanını yedirebilecek, buna kimin gücü yetecek?” diye sordu.

Türkiye’den gelen ithal samanla üreticinin ihtiyacını karşılayabildiğini, fiyatların da dengelendiğini söyleyen Onalt, halihazırda şu anda silajın zaten Türkiye’den getirildiğini, sadece samana ve beyaz balyaya ithal engeli konduğunu, burada bir tezatlık olduğunu ifade etti.

200-300 varlıklı üreticinin piyasadaki kaba yemi çektiğini, yurt dışından da stokunu yaptığını, geriye kalan binlerce üreticinin kaba yem sıkıntısı çektiğini, özellikle küçükbaşta sorunun büyük olduğunu söyleyen Onalt, kış gelmeden bu sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Onalt, “Bu sektörün bir ay daha dayanacak gücü yoktur. Eğer beceremeyeceklerse bize Güney’in yolunu açsınlar, gidip kaba yemimizi oradan alalım. Güney’deki fiyat 8 TL…” dedi.

22 yıldır hayvancılıkla uğraştığını, ilk defa bu kadar sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyleyen Onalt, hükümeti, “sermayenin hükümeti” olmakla suçladı, “Muhatabımız yok. Üretim sektörünün, üreticilerin bu kadar yalnız bırakıldığı başka bir yer yok” dedi.

Hayvan ölümleri başladı

Yem değişiklikleriyle hayvanlarda ölümlerin başladığını, sadece bir haftada 40 büyükbaş hayvanın telef olduğunu ifade eden Onalt, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Türkiye’den ithal edilecek kaba yemle ilgili tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu, olabilecek tüm zararlarda üreticiyi tazmin edeceklerini belirtti.

“Hastalık gelecek diye hayvanları aç bırakamayız” diyen Adil Onalt, bu hastalığın Türkiye’nin her yerinde olmadığını belirterek "Temiz bölgelerden ithalat yapılabilir. Bu hayvanlar hastalıktan değilse, açlıktan ölecek. Açlığa doğru gidiyoruz. Tek gailemiz hayvanları hayatta tutmak” şeklinde konuştu.

Hayvan üreticileri ayrıca hükümetin sektöre yeterince destek vermediğini, tüm projeleri sunmalarına rağmen dikkate alınmadıklarını ileri sürdü. Birlik yönetim kurulu üyeleri Canpolat Şemi ve Cemal Darbaz da, ülkeye getirilen ithal hayvanların adil şekilde dağıtılmasını ve üreticilerin sesinin duyulmasını talep etti.