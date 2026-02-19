‘Afete hazırlık’

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 2026 yılı eğitim planlaması kapsamında ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik “Afete Hazır Okul Eğitimleri” başlattı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, eğitimlerle öğrencilerin afetlere karşı hazırlık düzeyinin artırılmasının, afet bilinci ve güvenli yaşam kültürünün erken yaşta kazandırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Bu kapsamda, Gazimağusa Bölge Müdürlüğü tarafından bugün Alasya İlkokulu’nda 98 öğrenci ve 9 öğretmene, Gazimağusa Canbulat İlkokulu’nda ise 104 öğrenci ve 11 öğretmene “Deprem ve Tahliye Eğitimi” verildi. Eğitimlerin uygulamalı tahliye çalışmalarıyla desteklendiği, okul yönetimleri ile öğretmenlerin de sürece aktif katılım sağladığı belirtildi.

Eğitimlerde öğrencilere deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldığı ifade edilirken, olası afet durumlarında panik yapılmadan doğru davranış biçimlerinin kazandırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Afete Hazır Okul Eğitimleri” kapsamında 2026 yılı sonuna kadar ülke genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim öğrencilerine ulaşılmasının hedeflendiği bildirildi.





Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026, 10:11