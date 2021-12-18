Affını istedi

UBP milletvekili aday listesini YSK'ya sundu, Lefkoşa kontenjan adayı Şerife Ünverdi adaylıktan çekildi

Affını istedi
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Ulusal Birlik Partisi (UBP), milletvekili aday listesini YSK’ya sundu.
Başvurunun ardından açıklamalarda bulunan Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hedeflerinin istikrar ve 5 yıllık hükümet olduğunu vurguladı.

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"50 tane kıymetli, tecrübeli ve eğitimli arkadaşla yola çıktık, tek başına iktidar hedefine doğru gidiyoruz" diyen Sucuoğlu, halkın da koalisyonlardan sıkıldığını ve tek partili hükümet istediğini ifade etti.
Öte yandan, UBP'nin Lefkoşa listesinde kontenjan adayı Şerife Ünverdi YSK'ya sunulan listede yer almadı.
Konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs muhabirine konuşan Sucuoğlu, Ünverdi 'nin iş yoğunluğu nedeniyle affını istediğini ifade ederek, listeye Sevil Yönlüer'in eklendiğini aktardı. Sucuoğlu, Yönlüer'in kontenjan adayı olmadığı bilgisini de verdi. 

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