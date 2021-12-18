Yerlilerin tümü temiz

Tarım Dairesi 10-16 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ürünlerden 30 numunenin 6’sında limit üstü bitki koruma ürünü saptanırken, incelenen 22 yerli ürünün tümü temiz çıktı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitler çizelgesinde değerlendirildi.

Açıklamada, ithal ürünlerden 30 numuneden 24’ünün temiz olduğu, 6 üründe ise limit üstü bitki koruma ürünü saptandığı kaydedildi.

Selgün Tic. Ltd’ye ait Golden ve Starking türü elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler, firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek. Yine aynı şirkete ait siyah üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler ise firmanın isteği üzerine imha edilecek.



Onbaşı İşl. Ltd.’ye ait ayvada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.Cahide Kılıç’a ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilecek.Engin Değirmenciye ait armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilecek veya menşeine iade edilecek.