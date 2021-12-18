Eskiye dönüş

Türk-Sen ile SEK sendikalarının ortaklaşa başlattıkları girişim sonrasında 8 bin Kıbrıslı Türk için güneyde çalışma kapısının açılması Rum hükümeti ile Sanayi ve İşverenler Konfederasyonunu da son derece mutlu etti. Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis Kıbrıslı Türklerin güneyde çalışmasının sadece ekonomik değil, siyasi açıdan da olumlu bir gelişme olduğunu açıkladı.

Rum Sanayi ve İşadamları Federasyonu (OEV) Başkanı Mihalis Andoniu da işverenlere çağrı yaparak, Kıbrıslı Türklerin istihdamına önem verilmesini istedi. Diyalog’a konuşan Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı ise, son 2 günde güneyde çalışmak için başvuru yapanların sayısının 345’e yükseldiğini, bunların arasında bir doktor, bir de mühendis bulunduğunu belirtti.

Rum Maliye Bakanı: Olumlu gelişme

Güneyde çalışmak isteyenlerin sayısı son 2 günde 345’e yükselirken, Rum Maliye Bakanı ile SEK ve PEO sendika yetkilileri konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Rum basınında yer alan haberlere göre; Alpha televizyonunun yayınına katılan Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, güneyde çalışmak için yapılan başvuruların hem siyasi hem ekonomik açıdan olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Matsas: Ortak anlayışa sahibiz

SEK Genel Sekreteri Andreas Matsas da basına yaptığı açıklamada önceki gün başvuruda bulunan Kıbrıslı Türklerin sayısının 200’ü bulduğunu ifade etti.

Matsas, Kıbrıslı Türklerin işe yerleştirilebilmeleri için “Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaportuna sahip olmaları gerektiğini” vurgularken Türk-Sen’le uzun yıllardan beridir süregelen bir işbirliklerinin bulunduğunu ve çeşitli sosyoekonomik konularda ortak anlayışa da sahip olduklarını söyledi.

OEV Başkanı Andoniu: Bazılarının eğitim alması gerekecek

Rum Sanayi ve İşadamları Federasyonu (OEV) Başkanı Mihalis Andoniu da Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta çalışmaları konusunda hiçbir itiraz veya tereddütlerinin olmadığını belirterek “Keşke işletmeler, etnik kimliğinden bağımsız bir şekilde, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği taşıyan personele sahip olsa” şeklinde konuştu.

Son aylarda Kıbrıslı Türklerin büyük kısmının turizm ve inşaat alanlarında çalıştıklarını ifade eden Andoniu, işverenlerin ise iş başvurusu yapanlardan taahhüt istediklerinin altını çizdi.



Andoniu, “Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız, çalışacakları süre boyunca iş sorumluluklarına uyacaklarını taahhüt etmeliler. Çünkü, bu kişilerden bazılarının eğitim alması gerekecek ve uzaklık sebebiyle işverenleri ortada bırakmamaları gerekir” dedi.

Bıçaklı: 2 günde 345 başvuru

Diyalog’a konuşan Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı, başvuruların sürdüğünü ifade etti. Başvuru almaya devam edeceklerini söyleyen Bıçaklı, önceki gün 208, dün de 137 kişinin güneyde çalışma talebiyle kayıt yaptırdığını söyledi.

Bıçaklı, toplam sayının 345’e çıktığını, başvuru yapanların arasında doktor ve mühendis olduğunu belirtti. Bıçaklı, “Biri pratisyen doktor, diğeri genç mezunlardan bir mühendistir. Zaten başvuru yapanların çoğunluğu üniversite mezunu genç kesim” dedi. Bıçaklı, güneyin ara eleman talebini karşılayacak iş alımı yapılacağını belirterek, “Otel, turizm, restoran ve inşaat gibi alanlarda çalışacak elemanlar aranıyor” şeklinde konuştu.

Bıçaklı, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği olan herkesin başvuru yapabileceğini açıkladı.

Bıçaklı, “Talep edilen sayının dolması ile yeniden görüşmeler yapıp yeni imkân açılıp açılmayacağına ve farklı alanlarda da istihdam yapılıp yapılmayacağı konusunda önümüzdeki günlerde yeni değerlendirme görüşmeleri yapacağız” dedi.

Rum basını: Kıbrıslı Türkler kuyrukta

Bu arada güneye yapılan başvurular Rum basınında geniş yer aldı. Politis gazetesi, ‘Sadece birkaç saatte 200 başvuru’ başlığı altında verdiği haberinde, Türk Sen ile SEK sendikalarının uzun yıllardan beridir devam eden işbirliği sonucunda, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi sebebiyle ekonomik sıkıntı içerisinde olan Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta sendikalı olarak iş bulmalarının yolunun açıldığını yazdı.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini, ‘Kıbrıslı Türkler Kıbrıs Cumhuriyeti için kuyrukta’, ‘İlk 4,5 saate 120 başvuru’ başlıkları altında verdi.