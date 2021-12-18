Kıbrıs’ın gerçeklerini anlattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyeleri, akademisyenleri ve öğrencilerle çevrim içi bağlantı yaparak, “Kıbrıs Sorununun Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Görevlisi Dr. Çağlar Ezikoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen çevrim içi söyleşiye; Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, söyleşiye katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladığı konuşmasında, Kıbrıs adasının ve Doğu Akdeniz’in tarih boyunca önem arz ettiğini dile getirdi.

Kıbrıs adasının tarihsel sürecine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Lozan Antlaşması’nda yer alan 16. maddeye atıfta bulunarak 1960 kuruluş antlaşmalarında, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantör ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.



Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs adasını Yunanistan’a bağlama hedefine karşı Kıbrıslı Türklerin direndiğini anımsattı.

Eşber Serakıncı ve ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy Direnişi ile 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nda yer almış eski bakanlardan deneyimli devlet adamı Eşber Serakıncı ve ailesini evinde ziyaret etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada, Eşber Serakıncı’nın, ömrünü Kıbrıs davasına adamış çok değerli bir mücahit ve siyaset insanı olduğunu belirtti ve Serakıncı’ya ortaya koyduğu mücadele ve devlete yapmış olduğu hizmetlerin bir nişanesi olarak madalya takdim etti.

MESAM’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Tatar, dün ayrıca Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.



Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2021, 10:42