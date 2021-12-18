Köklü değişim şart

Tuğçe Ülkü AYDIN

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) dün saat 12.00’de, milletvekili aday listesini YSK’ya sundu.

Başvurunun ardından açıklamalarda bulunan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, partisinin tertemiz bir geçmişe sahip, donanımlı ve güçlü bir ekiple daha iyi, daha güzel bir gelecek adına başvurusunu yaptığını söyledi.



Halkın kaderine terk edildiğini, bunun bir halk için içine düşebileceği en tehlikeli durum olduğunu ifade eden Özyiğit, halkın artık sadece ekonomik sorunlarla değil, açlık ile sınanmanın eşiğine geldiğini belirtti.Ülkede her anlamda yapısal ve köklü değişimin şart olduğunu vurgulayan Cemal Özyiğit, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Gücümüz, Kıbrıs Türk halkının yıllar boyunca ürettiği ve kendini var eden değerlerinde saklıdır. Bu değerleri temsilen halkımızın sözcüsü ve haklarının savunucusu olmak adına kararlılıkla ve inançla bu yola çıkıyoruz. Bizler, kendi kendini yönetebilme, aldığı kararlarda bir tek halkına hesap verebilme ve bu sorumluluğu gururla taşıyabilme cesareti ile yola çıkıyoruz.”