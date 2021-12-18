‘Zafer bizim olacak’

Afet İLBAN

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimi için milletvekili aday listesini YSK’ya sundu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, adaylarla birlikte mahkemeler binasına geldi.



YDP’nin 50 kişilik aday listesini YSK yetkililerine, Arıklı ve Genel Sekreter Enver Öztürk sundu.Aday listesinin sunulmasının ardından Erhan Arıklı, mahkemeler binası önünde basına açıklamada bulundu.Arıklı, parti olarak adaylar için başvuruda bulunduklarını belirterek, “Pırıl pırıl davasına inanmış, genç, dinamik 50 adayla yola çıkıyoruz” dedi.“İnanıyorum ki 23 Ocak tarihinde” temennisinde bulunan Erhan Arıklı, yanlarında olmasını arzu ettikleri bazı arkadaşlarının olmadığını ancak onların yerine gelen kişilerin en az onlar kadar değerli, davasına inanmış, kenetlenmiş olduğunu söyledi.