Hedef Ocak sonu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stwart’ın, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le bir görüşme yaptığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Siyasi İrade Arıyor- BM’nin Kıbrıs Sorunundaki Bir Sonraki Hareketleri Ocak Sonunda Bekleniyor- Hristodulidis’ten Stewart’a Öneriler” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın Kıbrıs’taki ilk tur temaslarını tamamladığını ve önce ülkesi Kanada’ya ardından da ABD’ye gitmek üzere adadan ayrılacağı haber verildi.

Stewart’ın bir ay içerisinde BM Güvenlik Konseyi huzuruna çıkabilmek için hali hazırda birçok not tuttuğunu yazan gazete, BM’nin Kıbrıs sorunundaki bir sonraki hamlelerinin Ocak ayının ikinci yarısında gerçekleşmesinin beklenmesi gerektiğini ve bunların müzakereleri yeniden başlatmayı hedefleyeceğine işaret etti.



Gazete, bu hamlelerin, Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün görev süresinin uzatılmasına dair görüşmeler sebebiyle, Kıbrıs’la ilgili gelişmeler konusunda BM Güvenlik Konseyindeki görüşmeyi takip etmesinin beklendiğini de kaydetti.BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın Kıbrıs’taki ilk tur temaslarının bilindik çerçeveler içerisinde hareket ettiğini ve Stewart’ın iki tarafla ve diplomatik misyonların üyeleriyle görüşmeler yaptığını yazan gazete, Stewart’ın temaslarının, iki toplum arasında eşit mesafeler muhafaza edilmesi mantığına dayalı görüşmeler gerçekleştirilmesine dair, önceden belirlenmiş çerçeveden çıkmadığını belirtti.