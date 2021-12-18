Yetkililerden yardım istedi

Dövizdeki yükseliş, Türk Lirası’ndaki değer kaybı, temel tüketim ürünlerine ardı ardına yapılan zamlar dar gelirli vatandaşı çıkmaza soktu. Bunlardan biri olan Beyarmudu sakini Hüsran Hasetoğlu, dün sesini duyurmak için üzerine pankart asarak sokağa çıktı.



Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2021, 10:58

“Açım, evde hiçbir şey yok”, yazılı pankartla yaşadığı zor durumu anlatmaya çalışan Hasetoğlu, hasta olduğunu, bir süredir çalışamadığını ifade etti.Aç olduğunu ve evlerinde yiyecek bir şey kalmadığını söyleyen Hasetoğlu, yetkililerin sesini duymasını istedi. Parası olmadığı için çöpleri karıştırıp yiyecek bir şey bulmaya çalıştığını söyleyen Hüsran Hasetoğlu “Dayanacak gücüm” kalmadı dedi.