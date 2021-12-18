Yetkililerden yardım istedi

Beyarmudu sakini Hüsran Hasetoğlu ‘Açım, evde hiçbir şey yok’ yazılı pankartla sesini duyurmaya çalıştı

Yetkililerden yardım istedi
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Dövizdeki yükseliş, Türk Lirası’ndaki değer kaybı, temel tüketim ürünlerine ardı ardına yapılan zamlar dar gelirli vatandaşı çıkmaza soktu. Bunlardan biri olan Beyarmudu sakini Hüsran Hasetoğlu, dün sesini duyurmak için üzerine pankart asarak sokağa çıktı.  

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“Açım, evde hiçbir şey yok”, yazılı pankartla yaşadığı zor durumu anlatmaya çalışan Hasetoğlu, hasta olduğunu, bir süredir çalışamadığını ifade etti.
Aç olduğunu ve evlerinde yiyecek bir şey kalmadığını söyleyen Hasetoğlu, yetkililerin sesini duymasını istedi. Parası olmadığı için çöpleri karıştırıp yiyecek bir şey bulmaya çalıştığını söyleyen Hüsran Hasetoğlu “Dayanacak gücüm” kalmadı dedi. 

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2021, 10:58
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YORUMLAR
Fevzi Ogelman
Fevzi Ogelman - 60 dakika Önce

Cok yazik, yardim edecek bir dernek yok mu?

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