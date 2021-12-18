Kriz masası oluşturulmalı

Cemre Peral YANIKER

Kamu sağlık kurumlarında örgütlü sendikalar olan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), “sağlık çalışanlarının sorunlarına karşı Sağlık Bakanlığı’nın duyarsız kaldığı” gerekçesiyle, sorunlara dikkat çekme ve uyarma amacıyla basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanlığı önünde yapılan açıklamada, pandemi sürecinde risk altında çalışan sağlık personelinin yaşadığı sıkıntılar anlatılarak, bu sıkıntıları çözmek adına sendikaların talepleri sıralandı.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) de açıklamaya destek verdi.

TIP-İŞ Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, söz alarak, talepleri üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından bir kriz masası oluşturulduğunu ve pazartesi ilk toplantılarını yapacaklarını ancak bu masada doktorların yanında diğer sağlık çalışanlarını temsil eden örgütlerin de yer alması gerektiğini söyledi.



Taşçıoğlu, “Bu masada tüm sağlık çalışanlarının temsil edilmesi olmazsa olmazımızdır” dedi.KAMUSEN Başkanı Metin Atan, Bakanlık önünde yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının sıkıntılarının bir o kadar daha arttığını, ancak Sağlık Bakanlığı’nın sıkıntılarını çözmek adına atılması gereken adımları atmadığını öne sürdü.Atan, “Gerekli adımların atılmaması durumunda, biz gerekli adımları atacağız” ifadelerini kullandı.KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan “yanlış ve partizanca” kararlar sonucunda, “sağlık hizmetlerinin kaosa sürüklendiğini, sağlık çalışanlarının ödüllendirilmesi gereken pandemi süresince cezalandırdıklarını” söyledi.Bengihan, ardından, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye atfen, Bertolt Brecht’in “İyi Adama Bir İki Soru” şiirini okudu.