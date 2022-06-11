Ağır suç işledi

Lefkoşa’da narkotik ekiplerinin düzenlediği Çıkmaz Sokak operasyonunda 3 silah ve iki tür uyuşturucuyla yakalanan Mehmet Aslantekin hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 5 yıl hapse mahkûm edildi.

Kararı okuyan Başkan Fadıl Aksun, kamu düzenini bozmaya yönelik suçlarda hafifletici sebeplere gereğinden fazla değer verilmesi gerektiğini ifade etti.

Aksun, “Başlı başına kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu önemli ölçüde tehlike uyandırmaktadır, çünkü bu tür saldırı araçlarının varlığı, vatandaşların barış içerisinde yaşamalarını sağlayan sakin atmosferi zehirlemektedir “dedi.

Aksun, sanığın tabancaları ve uyuşturucuları çocuklarının bulunduğu eve götürdüğünü, böylesi tehlike saçan suç unsurları ile çocukları bir evde tutmayı göze aldığını ifade etti.

Sanığın bu davranışı ile evini adeta patlamaya hazır bir cephaneliğe çevirdiğini dile getiren Aksun, sanığa ceza takdir ederken kamu yararını üstün tutmayı ve böylesi suç işleyenleri caydırıcı bir ceza belirlemeyi uygun bulduklarını söyledi. Başkan Fadıl Aksun sanığı 5 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Lefkoşa’da 1 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen Çıkmaz Sokak operasyonu kapsamında sanığın Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada 9 mm çapında 3 adet silah ve 26 adet canlı mermi, 25 gram kokain ile 10 gram ağırlığında hintkeneviri ele geçirilmişti.

