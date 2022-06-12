Aile yaşananlara feryat ediyor

Suna ERDEN

Güzelyurt’ta bağlı Akçay köyü sakinlerinden 59 yaşındaki Mehmet Hilmi Erge, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yakınları, Erge’nin ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek isyan etti. Ayşe Güneş, geçtiğimiz Perşembe günü hayatını kaybeden abisi Erge’yi Lefkoşa’da özel bir hastaneye götürdüğünü ancak doktorun kalple ilgili sorun olduğunu anlamadığını, çünkü EKG çekmediğini söyledi.

Ayşe Güneş, “Özel hastanede gerekli işlemler yapılmadı, EKG çekilmedi. Güzelyurt’ta da doktor yoktu, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde ise 45 dakika kapıda bekledik. Tüm bu nedenlerden dolayı kardeşimi kaybettik” dedi.

Ayşe Güneş şunları anlattı:

“Geçtiğimiz Perşembe günü kardeşimin göğüs ağrısı vardı. Saat 14.00 sıralarında Lefkoşa’daki özel bir hastaneye gittik. Orada iç hastalıkları uzmanı olan bir kadın doktor kardeşime baktı. Kan tahlili yaptı ancak EKG çekmedi. Kardeşim doktora, “göğsüme bıçak saplanıyor gibi bir ağır var” dedi. Ben de doktora kalp ritmi için EKG çekilmesini talep ettim. Ancak doktor kalple ilgili bir bulguya rastlamadığını, gerek olmadığını söyledi.”

Güzelyurt’ta doktor yok

Kan tahlili ellerine geçince raporu aile dostları olan bir doktora gönderdiklerini ifade eden Güneş şöyle devam etti:

“Aynı gün akşam 19.00 sıralarında özel hastanede yaptırdığımız kan tahlili sonucu elimize ulaştı. Ben de kan tahlili sonucunu internetten tanıdık bir doktor olan Hüseyin Erçal’a attım. Hüseyin Bey, “EKG çektirin. Kolesterol değeri yüksek çıkmış” dedi. Ben ve Kardeşim Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne gittik. Orada bir hemşire EKG çekti ama sonucu bize söylemedi. Merkezde doktor olmadığı için EKG raporunun değerlendirilmesi yapılmadı. Ben de EKG sonucunu da Hüseyin beye attım. Hüseyin Bey “Kardeşini hemen Lefkoşa’ya götür” dedi.

Kardeşimle birlikte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne gittim. Bize sıra numarası verildi. Kapıda duran güvenlik görevlisine durumu anlattım. Kardeşimin kalp krizi riski olabileceğini söyledim. Ama sıramız gelmeden bizi alamayacağını söyledi. Tam 45 dakika bekledik. Daha sonra kardeşimi aldılar ve ne gerekiyorsa yaptılar. Ancak çok geç kaldığımız için kurtulamadı.

Oysaki biz saat 14.00 sıralarında hastaneye gitmiştik. Zamanında müdahale edilseydi kardeşim ölmeyecekti. İnsan canı bu kadar ucuz mu? Biz bu acıyı yaşadık, başkaları yaşamasın.”