‘Gerilim yerine hukuk’

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a yönelik eleştirileri, iki ülkenin Dışişleri bakanlıkları tarafından kınandı.

Fileleftheros gazetesi, “Yangına Körükle Gitmiyorlar” başlığıyla aktardığı haberinde, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Dimitriu’nun açıklamarına yer verdi ve Yunanistan’la birlikte hareket edildiğini yazdı.

Dimitriu, kendilerinin Türkiye’nin seçtiği bu yolda değil, uluslararası hukuk ve ülkeler arası ilişkilerin olması gerektiği seyirde ilerleyeceklerini kaydederek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gönderdiği mektupta, kaybolan güvenin nasıl yeniden kazanılabileceği ve iyi bir ortamın nasıl yaratılabileceğine dair yöntemler sunduğunu belirtti.

Erdoğan’ın söylemlerinin ters istikamette olduğunu savunan Dimitriu, soğukkanlı olmak gerektiğini, çünkü bu söylemlerin maksatlı olduğunu öne sürdü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise, ülkesinin Türkiye ile gerginlik ortamını besleyecek herhangi bir eylemde bulunmasının söz konusu olmadığını ve Rusya’nın Ukrayna’daki işgalinden de öğrendikleri üzere, revizyonizmin hiçbir yere götürmediğini söyledi.

Dendias da, Dimitriu gibi soğukkanlılık vurgusu yaparak, sorunların uluslararası hukuk, deniz hukuku ve ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması önceliğiyle çözülmesi gerekliliğinin altını çizdi.