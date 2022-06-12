Durumu kritik

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Larnaka yolu olarak bilinen 15 Ağustos Bulvarı üzerinde dün gece meydana gelen trafik kazası sonucu 48 yaşındaki bisiklet sürücüsü Ahmet Serin ağır yaralandı.

Kaza, dikkatsiz bir şekilde araç kullanan Damla Nailer isimli 35 yaşındaki sürücünün bisikleti ile seyreden Ahmet Serin’e çarpması sonucu gerçekleşti. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ahmet Serin’in durumunun kritik olduğu belirtildi.

Sürücü tutuklandı

Polisten alınan bilgiye göre; dün akşam 21.45 sıralarında, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, yönetimindeki SA 971 plakalı araç ile seyreden Damla Nailer, dikkatsizliği sonucu önünde bisikleti ile seyretmekte olan Ahmet Serin’e çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Ahmet Serin, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından sürücü Nailer tutuklanırken, bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Ağır yaralanan Ahmet Serin’in emekli polis olduğu, Damla Nailer’in ise Güney Kıbrıs’ta çalıştığı ve işinden döndüğü sırada Akyar Sınır Kapısı yakınlarında kazayı yaptığı öğrenildi.