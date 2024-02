Ağır suçlama

Suna ERDEN

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren ‘Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTBÜ) meydana gelen ‘yolsuzluk ve sahte diploma’ skandalıyla ilgili tutuklanan Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık ve Üniversite Dekanı ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serdal Işıktaş dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz Perşembe günü tutuklanan üniversitenin direktörü ve küçük hissedarı Serdal Gündüz ve International Ofis Daire Başkanı Amir Shakira’yla birlikte zanlı sayısı 4’e çıktı.

Duruşmada Çelebi Ilık’ın üniversiteden bir günde lisans, 7 ayda ise yüksek lisans diploması aldığı açıklandı.

Ilık’a sahte diplomalar verilmesinde Gündüz’ün aktif rol oynadığı belirtilirken, Işıktaş’ın ise her iki belgede de imzası olduğu kaydedildi.

Önce küçük hissedar ile suç ortağı tutuklandı

Polis, Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nin Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde meydana gelen usulsüzlüklerle ilgili soruşturma başlattığını söyledi. Polis, soruşturma sonucu

6 Şubat 2024 tarihinde üniversitesinin Uluslararası Ofis Sorumlusu olan zanlı Amir Shakira’nın Ercan Havalimanından çıkış yapmak isterken tespit edilip tutuklandığını belirtti.

Polis,7 Şubat 2024 tarihinde ise üniversitenin direktörü ve küçük hissedarı Serdal Gündüz’ün de tutuklandığını ve Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarılarak aleyhlerine 6 gün tutukluluk süresi temin edildiğini mahkemeye aktardı.

Not girişlerini hocalar yapmadı

Polis, soruşturma kapsamında Çelebi Ilık’ın adına düzenlenen psikoloji bölümü lisans ve işletme yönetimi yüksek lisans diplomalarının not girişlerinin ilgili bölüm hocaları tarafından yapılmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Bir günde kaydı yapıldı, notları girildi, diploma verildi

Polis memuru, 21 Şubat 2022 tarihinde Ilık’ın psikoloji bölümüne öğrenci kaydının yapıldığını, aynı gün ilgili bölüm geçerli not girişlerinin gerçekleştirildiğini ve aynı gün mezuniyet diploması hazırlandığının tespit edildiğini belirtti.

Kısa sürede master diploması

Polis, Ilık’ın 17 Ekim 2022 tarihinde ise işletme yönetimi yüksek lisansa öğrenci kaydının yapıldığını, 17 Ekim 2022 ve 19 Haziran 2023 tarihleri arasında not girişlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, 19 Haziran 2023 tarihinde ise yüksek lisans diplomasının hazırlandığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Ilık’ın yüksek lisans diploması için okulun banka hesabına 19 Haziran 2023 tarihinde 5 bin TL gönderilmesini sağladığını açkladı.

Talimatı Gündüz verdi

Polis memuru, zanlı Çelebi Ilık’a ait psikoloji bölümü geçerli not girişlerinin Serdal Gündüz'ün talimatı ile öğrenci işlerine yaptırıldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, üniversite rektör yardımcısı olan zanlı Serdal Işıktaş’ın, Çelebi Ilık’ın işletme yönetimi yüksek lisans dersi olan Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin hocası olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Polis, Işıktaş’ın zanlı Ilık’ın söz konusu ders ile ilgili proje sunmadığı için geçerli not verilmediğini ancak geçerli not almadığını bildiği halde düzenlenen işletme yönetimi yüksek lisans diplomasına imza koyduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Polis, Işıktaş’ın zanlı Çelebi Ilık adına düzenlenmiş olan lisans diplomasında da imzası bulunmasına rağmen, izahat istendiğinde diploma üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığı beyanında bulunduğunu aktardı. Polis memuru, Işıktaş’tan incelenmek üzere imza örneği alındığını belirtti. Polis memuru, Serdal Işıktaş’ın Ilık için verdiği geçersiz yüksek lisans ders notunun Serdal Gündüz tarafından değiştirildiğinin toplanan ifadeler neticesinde öğrenildiğini belirtti.

Sahte diplomaları bakanlığa sundu

Polis, zanlı Ilık’ın kademe ilerlemesi alabilmek için 23 Şubat 2022 tarihinde sahte lisans diplomasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunduğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlı Ilık’ın 12 Eylül 2023 tarihinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sahte ön lisans diploması verdiğini belirtti.

Polis sahte diplomalara el koydu

Polis memuru, Ilık ve Işıktaş’ın 9 Şubat tarihinde tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, Ilık adına düzenlenmiş olan psikoloji bölümü lisans ve işletme yönetimi yüksek lisans diplomalarının emare olarak alındığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, sahte diploma meselesi ile ilgili olarak toplam 11 ifade temin edildiğini ve alınması gereken birçok ifade olduğunu belirtti.

Polis ayrıca Ilık’ın kademe ilerlemesi alıp almadığını ve suçtan kaynaklı gelir elde edip etmediğinin araştırılması gerektiğini de aktardı. Polis, zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Sistem çöktü iddiası

Duruşmada Ilık’ın avukatı Ali Tunçtaşlı da söz alarak, diplomaları müvekkilinin düzenlemediğini, 2023 yılı içerisinde üniversitede data sisteminin çöktüğünü ve kayıt, not işleme ve diploma hazırlama işlemlerinin bu nedenle bir günde sisteme işlenmiş olabileceğini söyledi. Tunçtaşlı ayrıca, Ilık’ın ayakta durmakta zorlandığını, damarlarında tıkanıklık olduğunu belirterek doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Zanlı Işıktaş ise suçsuz olduğunu ömrünü akademik kariyerine adadığını süreç içerisinde suçsuzluğunun anlaşılacağını belirti.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına, ayrıca Ilık’ın doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.



Zanlı sayısı 4 oldu

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) Mali Polis tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklanan 2 kişi ise önceki gün Güzelyurt’ta mahkeme çıkarılarak haklarında yedişer gün tutukluluk kararı alınmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklu zanlı sayısı 4 oldu.