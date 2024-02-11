Ekipler göz açtırmadı

Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 3 bin 233 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 646 sürücüye çeşitli suçlardan ceza yazılırken, 56 araç trafikten men edildi.

Kontrollerde 315’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 10’u alkollü içki tesiri altında, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamsız, 2’si sigortasız, 39’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 30’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, biri trafik ışıklarına uymamak, 4 kamyon sürücüsü trafiğe çıkış saatlerine uymamak ve 241’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 646 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.



Alkollü sürücü kazaya yol açtı

Bu arada Girne-Tatlısu Ana Yolu’nun 7-8’inci kilometreleri arasında trafik kazası meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, önceki gece saat 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Verilen bilgiye göre; Bilal Ahmed (E-25) 188 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GK 052 plakalı salon araçla Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada önünde seyreden başka bir araca çarparak takla attı. Kaza sonucu yaralanan KD 428 plakalı araç sürücüsü Veli Bıçak, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. GK 052 plakalı araç sürücüsü Bilal Ahmed ise tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024, 01:04