BAŞBAKAN ÜSTEL: YIL SONUNA KADAR YENİ DESTEK VE ARTIŞLARI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel dün hafta sonu mesaisi yaptı, Girne ilçesine bağlı örgüt başkanları ile ayrı ayrı toplantılarda bir araya geldi. Üstel’e her iki toplantı da, Maliye Bakanı Özdemir Berova, UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük ve Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay eşlik etti. Örgüt başkanlarının parti içi çalışmalar ve bölge sorunları ile ilgili görüşlerini dinleyen Ünal Üstel, konuşmalarında “istikrar” vurgusu yaptı.

Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay yaptığı konuşmada, Başbakan Üstel’in parti tabanıyla diyaloğa büyük önem verdiğini belirterek, Üstel’in çalışmalarına tam destek verdiklerini söyledi.

BEROVA: YAKALANAN İSTİKRAR MALİYE POLİTİKALARINA KATKI YAPIYOR

Maliye Bakanı Özdemir Berova da “Ünal Üstel ile birlikte yakaladığımız istikrar, maliye politikalarımıza da önemli katkı yapıyor. Meclis’te son bir buçuk yılda neredeyse on yılda geçirilemeyen yasaları geçirdik. Sayın Başbakanımızın ortaya koyduğu hedeflerle, 2024 yılının çok daha iyi bir yıl olması için icraatlar için adımlar atıyoruz. Çalışanlarımızın ve halkımızın alım gücünü korumak için kamu maaşlarına yüzde 50 artış sağladık. Uyum hizmeti ve başarıyı beraberinde getirir. İstikrarın devamı hem parti içi hem de KKTC için önemli bir kazanım olacaktır” diye konuştu.

ÜSTEL: SELDEN ZARAR GÖREN VATANDAŞLARI TAZMİN EDECEĞİZ

Başbakan Ünal Üstel ise, konuşmalarında güncel bir konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı ve geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde zarar gören vatandaşlara gereken yardımın yapılacağını açıkladı. Üstel, Geçitköy, Lapta, Karşıyaka, Geçitkale ve diğer bölgelerde vatandaşımız ne kadar zarar gördüyse, hepsini ödeyeceğiz. Bu da tarihte bir ilk olacak… Kaymakamlarımız ve teknik ekiplerimiz çalıştı, çalışıyor…Kimse mağdur olmayacak” dedi.

“İSTİKRARLA GELECEĞE İLERLİYORUZ…”

“Biz yapamayacaklarımızı taahhüt etmeyiz. Yarım kalan ne proje varsa bitireceğiz dedik ve sözlerimizi bir bir tutuyoruz. Herkes bilsin ki UBP bu ülkenin garantisidir. Bu bilinçle KKTC için canla başla çalışıyoruz” diyen Üstel, dünyanın birçok bölgesinde savaşların devam ettiğine işaret ederek, savaşların gölgesine dünya ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini, ancak KKTC’nin Türkiye’nin desteği ve güvencesiyle, hükümetin attığı kararlı adımlarla, geleceğe istikrar içinde ilerlediğini söyledi. Yaklaşık iki yıldır kendisi ve bakan arkadaşlarının yoğun bir çalışma temposu içinde görev yürüttüklerini kaydeden Üstel, emeklerinin karşılığını büyük ilgi ve teşekkürle almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024, 14:19