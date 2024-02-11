Son bir yılda fiyatı 3 kat arttı  

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta tüketim maddelerinde meydana gelen sürekli fiyat artışları özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların yaşamını olumsuz yönde etkiledi. Diyalog muhabirinin marketlerde yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre; son bir yılda en fazla artış tuvalet kağıdında görüldü. Geçtiğimiz yılın Şubat ayında fiyatı 67 lira olan 24’lü tuvalet kağıdının şimdiki fiyatı 184 lira. Bir başka marka 8’li tuvalet kağıdının fiyatı bir yılda 22 liradan 70 liraya yükseldi.

Kıbrıs’ta özellikle sandviç yapımında çok tüketilen teneke kutulardaki ‘Beef’’ fiyatı 34 liradan 99 liraya, Koop Süt fiyatı 19 liradan 36 liraya, pirinç 34 liradan 70 liraya, bütün tavuk 61 liradan 106 liraya yükseldi. Yine Kıbrıs’ta en çok tüketilen süt ürünlerinden hellimin fiyatı bir yıl içinde 143 liradan 399 liraya yükseldi.

İşte mukayeseli fiyatlar:

16-06-2022 05-05-2023 09-02-2024

Selva makarna (500 Gr) 10.99 TL 14.55 TL 16.50 TL

Ece pirinç baldo” 33.99 TL 37.50 TL 69.99 TL

Ece bulgur 22.30 TL 27.90 TL 38 TL

KOOP süt (1 Litre) 18.99 TL 26.99 TL 36.50 TL

Zwan Bolibif dana 33.99 TL 54 TL 99 TL

Validem toz şeker (1500 GR) 29.90 TL 34.90 TL 48.50 TL

Normal yumurta (30’lu) 73 TL 88 TL TL 128.50 TL

Tüm tavuk (birim fiyatı) 61.01 TL 66.40 TL 106.26 TL

Koop Hellim (kilosu) 142.50 TL 221 TL 399 TL

Con kahve 19.95 TL 25.90 TL 36 TL

Mehmet Efendi kahve 17.90 TL 29.90 TL 53 TL

Temizler bulaşık ilacı (4 Lt) 59.90 TL 59.90 TL 79.90 TL

Domestos çamaşır suyu 13.99 TL 24.99 TL 35 TL

Boğaz köy yumurtası (12’li) 32.90 TL 49 TL 87 TL

Boğaz köy yumurtası (6’lı) 16.90 TL 23.90 TL 44 TL



2023 Ocak 2024 Şubat

Snickers Çikolata 50 Gr 5.25 TL 22 TL

Beypazarı Soda 2.25 TL 6.50 TL

Bingo Sıvı Deterjan 41 TL 90 TL

Lipton Çay 330 ml 6.50 TL 18 TL

Nescafe 3’ü 1 arada 1.75 TL 7 TL

Lays Çips 12 TL 30 TL

Ülker Çikolatalı Gofret 4.25 TL 10 TL

Kırnı Yumurta 6’lı 12.25 TL 35 TL

Vivident Sakız 6.50 TL 31 TL

Tamek Salça 17.50 TL 60 TL

Ülker Bizim Margarin 9.50 TL 25 TL

Evsu 1 Litre 2.50 TL 12 TL

Family 24’lü Tuvalet Kağıdı 67 TL 184 TL

Komili 8’li Tuvalet Kağıdı 22 TL 70 TL