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Son bir yılda fiyatı 3 kat arttı  

Ne borsa ne döviz ne de TL faizi; en çok getiri tuvalet kağıdında

Son bir yılda fiyatı 3 kat arttı  
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Ömer KADİROĞLU

  Kuzey Kıbrıs’ta tüketim maddelerinde meydana gelen sürekli fiyat artışları özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların yaşamını olumsuz yönde etkiledi. Diyalog muhabirinin marketlerde yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre; son bir yılda en fazla artış tuvalet kağıdında görüldü. Geçtiğimiz yılın Şubat ayında fiyatı 67 lira olan 24’lü tuvalet kağıdının şimdiki fiyatı 184 lira. Bir başka marka 8’li tuvalet kağıdının fiyatı bir yılda 22 liradan 70 liraya yükseldi.
   Kıbrıs’ta özellikle sandviç yapımında çok tüketilen teneke kutulardaki ‘Beef’’ fiyatı 34 liradan 99 liraya, Koop Süt fiyatı 19 liradan 36 liraya, pirinç 34 liradan 70 liraya, bütün tavuk 61 liradan 106 liraya yükseldi. Yine Kıbrıs’ta en çok tüketilen süt ürünlerinden hellimin fiyatı bir yıl içinde 143 liradan 399 liraya yükseldi.  

İşte mukayeseli fiyatlar:
                                            16-06-2022       05-05-2023        09-02-2024            
Selva makarna (500 Gr)        10.99 TL            14.55 TL        16.50 TL
Ece pirinç baldo”             33.99 TL            37.50 TL        69.99 TL
Ece bulgur                         22.30 TL            27.90 TL        38 TL
KOOP süt (1 Litre)        18.99 TL            26.99 TL        36.50 TL
Zwan Bolibif dana        33.99 TL            54 TL            99 TL
Validem toz şeker (1500 GR)    29.90 TL            34.90 TL        48.50 TL
Normal yumurta (30’lu)        73 TL                88 TL TL        128.50 TL
Tüm tavuk (birim fiyatı)        61.01 TL            66.40 TL        106.26 TL
Koop Hellim (kilosu)        142.50 TL            221 TL            399 TL    
Con kahve                          19.95 TL            25.90 TL        36 TL    
Mehmet Efendi kahve        17.90 TL            29.90 TL        53 TL
Temizler bulaşık ilacı (4 Lt)    59.90 TL            59.90 TL        79.90 TL
Domestos çamaşır suyu      13.99 TL            24.99 TL        35 TL
Boğaz köy yumurtası (12’li)    32.90 TL            49 TL            87 TL
Boğaz köy yumurtası (6’lı)    16.90 TL            23.90 TL        44 TL
  
                                        2023 Ocak         2024 Şubat 
Snickers Çikolata 50 Gr            5.25 TL                22 TL
Beypazarı Soda                2.25 TL                6.50 TL
Bingo Sıvı Deterjan             41 TL                90 TL
Lipton Çay 330 ml            6.50 TL                18 TL
Nescafe  3’ü 1 arada            1.75 TL                7 TL
Lays Çips                 12 TL                30 TL
Ülker Çikolatalı Gofret            4.25 TL                10 TL
Kırnı Yumurta 6’lı            12.25 TL            35 TL
Vivident Sakız                 6.50 TL                31 TL
Tamek Salça                17.50 TL            60 TL
Ülker Bizim Margarin            9.50 TL                25 TL
Evsu 1 Litre                 2.50 TL                12 TL
Family 24’lü Tuvalet Kağıdı        67 TL                184 TL
Komili 8’li Tuvalet Kağıdı        22 TL                70 TL

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