Cennette yaşıyorsunuz kıymetini bilin

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın tarihi Arasta çarşısı güneşli ve güzel bir günde yabancı turistlerin akınına uğradı. Dünkü geçişlerde Alman turistlerin her zamankinden daha fazla olması dikkat çekti.

Muhaceret işlemlerinden sonra Türk çarşısını ve tarihi yerleri dolaşan turistler; esnafın ilgisinden memnun kaldı.

Diyalog muhabirinin “Lefkoşa’nın Türk kesimini nasıl buldunuz?” şeklindeki sorusunu yanıtlayan tur rehberi “Avrupa yağışlar ve soğuklarla boğuşurken sizler burada yazı yaşıyorsunuz. Güzel bir ülkeniz var, bunun kıymetini biliniz” dedi ve çevre temizliğine önem verilmesini istedi.

Alman rehber, tarihi ve turistik yerlerin tanıtımı konusunda eksiklerin olduğunu belirterek, yetkililerin bu konuda önlem almasını istedi.