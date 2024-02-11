Kesinti yapılacak

Rum yönetiminin, barajlara su akışının yetersiz olması ve doluluk oranının yüzde 50’nin altında kalması nedeniyle, susuzluk ve kuraklığın etkilerini yönetmek için senaryolar üzerinde çalıştığı bildirildi.

Fileleftheros "Sulama Suyuna Yüzde 50’ye Varan Kesinti” başlıklı haberinde özellikle kesinti yapmak zorunda kalınmaması için içme/kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle senaryolar üzerinde çalışılırken, yüzde 50 civarında kesinti yapılması planlanan tarım sektörünü zor günler beklediğini yazdı.

Gazeteye göre içme/kullanma ve sulama suyu ile ilgili nihai kararın önümüzdeki hafta alınması bekleniyor. Mart sonuna kadar barajlara önemli miktarda su akışı olursa, tarım için verilen sulama suyu miktarı artırılacak.