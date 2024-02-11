Yol daha güvenli olacak

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı (LTB) Mehmet Harmancı, Göçmenköy girişindeki Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin bahçe duvarlarını içeriye aldıklarını belirterek, otobüsler için cep yarattıklarını belirtti.

Harmancı, “Hem öğrenciler daha güvenli okula girip çıkabilecek hem de trafik akışkanlığı sekteye uğramayacak” dedi.

Harmancı’nın paylaşımı şöyle:

“Okul dönemleri özellikle öğrenci indirmede ve almada güvenlik ve trafik problemi olan Göçmenköy girişindeki (Eziç yanı) Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin bahçe duvarlarını içeriye alarak otobüsler için cep yaratıyoruz, hem öğrenciler daha güvenli okula girip çıkabilecek hem de trafik akışkanlığı sekteye uğramayacak.”

