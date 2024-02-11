4 pakette 120 gram

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısının park alanı içerisinde şüpheli görülen Orhan Boçkır’ın aracında yapılan aramada sonucu 4 ayrı paket halinde 120 gram hintkeneviri ele geçirildi.

Tutuklanan zanlı, ‘uyuşturucu madde ithal, alma ve tasarruf’ suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, 3 ek süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 9 Şubat 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Metehan Sınır Kapısının doğuya bakan oto parkı içerisinde tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda 4 ayrı paket halinde naylonlara sarılı 120 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak, suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Polis memuru, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini ifade ederek, soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını ayrıca doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

