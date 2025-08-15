İlgiyle izlendi

Ünlü sanatçılar Emre Kınay ve Pınar Altuğ’un başrollerini paylaştığı “Mutlu Aile Tablosu” adlı komedi oyunu, Soli Antik Tiyatro’da sahnelendi. Doğancı Kalkındırma Birliği ile Lefke Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Tarihi atmosferde sahnelenen oyun, oyuncuların enerjik performansı ve sahnedeki uyumuyla beğeni topladı. İzleyiciler, hem kahkahalarla dolu anlar yaşadı hem de keyifli bir sanat gecesi geçirdi.

Gösteri sonunda sanatçılara çiçek ve hediyeler takdim edildi. Alkışlarla memnuniyetlerini ifade eden seyirciler, organizasyonun kültür ve sanata sağladığı katkının önemine dikkat çekti.

