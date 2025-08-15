‘Çok acı ve insafsız’

İkinci Kıbrıs Barış Harekatı’nın, Muratağa, Sandallar, Atlılar’da yapılan katliamların 51’inci yıl dönümü nedeniyle anma törenleri düzenlendi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; Muratağa-Sandallar ve Atlılar’da 14 Ağustos’ta yapılan katlamaların Rum tarafında “cezalandırılmamış cinayet” olarak yer aldığını söyledi. Gazimağusa’da Muratağa-Sandallar ve Atlılar Şehitleri Anıtı önünde yapılan törenlere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, askeri yetkililer, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile başlayan törenlerde, Cumhurbaşkanı Tatar, söz konusu katliamları “insanlık tarihinde görülmemiş vahşet” olarak nitelendirdi.

Cezalandırılmamış cinayet

Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarının çok acı, insafsız olduğunu, bu katliamların Rum tarafında da “cezalandırılmamış cinayet” olarak yer aldığını işaret eden Tatar, burada yaşananların “İnsanlık tarihinde görülmemiş bir katliam” olduğunu dile getirdi. Tatar, şehitlerin manevi huzurunda bunları söylediğini ifade ederek, şehitleri andı, ailelerinin acısını paylaştığını ve devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının varlığını Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri sayesinde koruduğunu vurgulayarak, iki devletli çözüm, egemenlik ve garantörlüğün kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti.

En acı gün

Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır da, törende yaptığı konuşmada, “Bizlerin en acı günü” dedi ve 51 yıldır 14 Ağustos’ta ayrı bir acı çektiklerini söyledi. Aşır, bu bölgede atalarının, milli mücadele döneminde toprağını koruduğunu, bayrağın indirilmediğini ve tüm saldırılara rağmen Türk toprağına sahip çıktıklarını ifade ederek, o dönemin tarihçesini anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman olduğu gibi o dönem de Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu işaret eden Aşır, o dönem yaşanan acıları saldırıları katliamları anlattı, Türk ordusu sayesinde kurtulduklarına dikkat çekti. Bugün, o dönem annelerinin, babalarının çocuklarının toplu halde katledildiğini ifade eden Aşır, bugün Gazze’de yaşananların, Türk ordusu olmasa burada da yaşanacağını, yaşandığını, o yüzden Türkiye Cumhuriyeti’nden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. Aşır, vahşete şahit olduğunu, o vahşeti gördüğünü belirterek, acı anılarını paylaştı.

Benan: Toplu mezarlar bize ‘unutmayın unutturmayın’ diyor

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da, Muratağa Sandallar Atlılar şehitlerini andı, o acıyı bugün de yaşadıklarını söyledi. Buradaki katliamların dünyanın gözü önünde yaşandığını ve sadece Türk oldukları için katledildiklerini ifade eden Benan, katledilen insanların silahsız ve sadece yaşamak üretmek aileleri için çalışan siviller olduğunu kaydetti. Benan, 16 günlük bebekten 95 yaşındaki dedeye kadar herkesin katledildiğini anımsatarak, bunun sadece Kıbrıs Türkünün değil insanlığın vicdanında ağır yara bıraktığını belirtti. “Bugün özgür bağımsız bu topraklarda bayrak devlet çatısı altında yaşıyorsak bu şehitler sayesindedir” ifadelerini kullanan Benan, “Bunları unutmadan yolumuza devam edeceğiz. Toplu mezarlar bize ‘unutmayın unutturmayın’ diyor” dedi.

Konuşmaların ardından şehitlik gezildi ve çiçekler bırakıldı. Muratağa Sandallar şehitlerinin anma töreni ardından Atlılar şehitleri de, Atlılar Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Haspolat Şehitleri de anıldı

Haspolat Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törende de 14 Ağustos 1974’te şehit düşen 15 Mehmetçik anıldı. Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar törende yaptığı konuşmada, 51 yıl önce 14 Ağustos 1974’te, Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının “Ayşe tatile çıksın” parolasıyla başladığını belirtti.

14 Ağustos sabahı Mücahidin öncülüğünde Mehmetçik ile birlikte başlatılan taarruzda Haspolat (Miamilya) bölgesindeki savunma hattının kısa sürede aşılarak, Gazimağusa yolunun açıldığını ifade eden Bayar, “Bir tarafta Gazimağusa, bir tarafta Lefke olmak üzere İkinci Barış Harekatı gerçekleştirildi ve çok şükür bugünkü devletimizin sınırları ortaya çıkmış oldu. Ama savaşın değişmez sonucu şehitler verdik” diye konuştu.

Bayar, şehitleri, saygı ve minnetle andı, hayatta olan gazilere şükranlarını sundu.