Üzücü ama gerçek

Ömer KADİROĞLU

İkinci Kıbrıs Barış Harekatı’nın, Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da yapılan katliamların 51’inci yıl dönümü nedeniyle anma törenleri düzenlenirken, “14 Ağustos size neyi hatırlatıyor?” sorusuna yanıt veren vatandaşların çoğu, bu tarihin KKTC için önemini hatırlamadığını söyledi. Vatandaşlar, 14 Ağustos’un sadece İkinci Barış Harekatı’nın yıl dönümü olmadığını, aynı zamanda Atlılar, Muratağa ve Sandallar köylerindeki katliamların yıldönümü olduğunu ancak hatırlamakta zorlandıklarını dile getirdi.

Ne dediler…?

Faruk İlkoğlu

“Kıbrıs’ta 4 yıl görev yaptım, tarihle ilgili bayağı bilgim var; ancak 14 Ağustos’un KKTC için önemini bilemedim. İkinci Barış Harekatı’nın yıl dönümü; Atlılar, Muratağa ve Sandallar köylerindeki katliamların yıl dönümü olduğunu bilemedim. İkinci Barış Harekatı’ndan sonra Türk yönetimine geçen ve 51 yıldır hayalet şehir olan Maraş’ın eski sahipleri ile birlikte yeniden açılması ve hem turizme hem de halka kazandırılması gerektiği inancındayım.”

Remziye Doygunel

“14 Ağustos’ta Kıbrıs’ta ikinci Barış Harekatı’nın ve Atlılar, Muratağa ile Sandallar köylerindeki katliamların yıldönümü olduğunu bilmiyordum. 14 Ağustos tarihinde yapılan İkinci Barış Harekatı sonrasında Türk yönetimine geçen kapalı Maraş 51 yıldır atıl durumda bırakıldı. Maraş’ın eski sahipleri ile yeniden Türk kontrolünde açılması iyi olacaktır.”

İbrahim Oğlak

“14 Ağustos’un KKTC için önemini bilemedim. İkinci Barış Harekatı’nın yıl dönümü, Atlılar, Muratağa ve Sandallar köylerindeki katliamların yıl dönümü olduğunu hatırlayamadım. İkinci Barış Harekatı’ndan sonra Türk yönetimine geçen Kapalı Maraş 51 yıldır atıl durumda ve bence bugünden itibaren Maraş, Türk kontrolünde eski sahipleri ile birlikte yeniden açılmalı ve hem topluma hem de turizme kazandırılmalıdır.”

Kamil Birkaya

“14 Ağustos’un Kıbrıs ikinci Barış Harekatı’nın başlangıç yıl dönümü olduğunu hatırlayamadım. İkinci Barış Harekatı’ndan sonra Türk yönetimine geçen Maraş 51 yıldır atıl durumdadır ve bu bölgeyi eski sahipleri ile birlikte açmaları gerekiyor. Daha doğrusu, Maraş’ın açılması ve kullanımda olması çok geç kalınmış bir durumdur.”

Derya Deniz Büyükadam

“14 Ağustos’u Serdarlı’nın kurtuluşu olarak biliyorum; ancak İkinci Barış Harekatı ve Atlılar, Muratağa ve Sandallar köylerindeki katliamların yıl dönümü olduğunu bilmiyordum. 51 yıl önce Kapalı Maraş Türk yönetimine geçti ve 51 yıldır burası atıl durumda kaldı. Bu çok üzücü bir durumdur ve yıllar öncesinden bu kadar modern yapılmış bir bölgenin yeniden açılması hem topluma hem de turizme kazandırılmalıdır.”

Erkmen Özsoylu

“14 Ağustos’un Kıbrıs’ta ikinci Barış Harekatı’nın ve Atlılar, Muratağa ile Sandallar köylerindeki katliamların yıldönümü olduğunu bilmiyordum. Diğer yandan 51 yıldır Maraş kapalı ve atıl durumda bırakıldı. Eğer bu ülkede bir anlaşma istiyorsak, Maraş eski sahipleri ile Türk yönetiminde açılmalı ve topluma ayrıca turizme kazandırılmalıdır.”

İbrahim Beşar

“14 Ağustos’un KKTC için önemini bilmiyordum. 14 Ağustos’ta Kıbrıs’ta ikinci Barış Harekatı ve Atlılar, Muratağa ve Sandallar köylerindeki katliamların yıl dönümü olduğunu biliyordum; ancak bir an hatırlayamadım. Kapalı Maraş bölgesinin bir an önce eski sahipleri ile yeniden açılması gerekiyor. Özellikle orada geçmiş hatıraları olan insanlar için bu sorun çözülmelidir.”

Hakan Akvan

“14 Ağustos’ta ikinci Barış Harekatı’nın yıl dönümü ve Atlılar, Muratağa, Sandallar köylerindeki katliamların yıl dönümü olduğunu bilmiyordum. 51 yıl önce İkinci Barış Harekatı sonrasında Türk yönetimine geçen Maraş bölgesi kaderine terk edildi ve 51 yıldır atıl durumdadır. Bugün burası yeniden eski sahipleri ile açılmalı ve hem topluma hem de turizme kazandırılmalıdır. Burası yeniden açılırsa iş sahalarımız da genişlemiş olacak ve insanlar daha fazla iş bulabilecektir.”