Binlerce işletme  sıkıntı yaşıyor

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), işletmelerin çalışma izni işlemlerinde yaşadığı sorun-lara dikkat çekti.

KTEZO’dan yapılan yazılı açıklamada, on binlerce kişinin çalışma izni işlemlerinin 6 ay önce durdurul-duğu, bu kararın herhangi bir bildirim yapılmadan ve ani şekilde alındığı belirtildi. Açıklamada, 10 binin üzerinde üye işletme ile diğer işletmelerin çalışma izinleri konusunda “kaderine terk edildiği” savunul-du.

Oda, üye işletmeler adına çalışma izni işlemlerini yapmalarının engellenmesi nedeniyle denetim yapı-lamadığını, ihtiyaç veya nitelik gözetilemez hale gelindiğini ifade etti. Usulsüz ve kaçak iş gücü girişinin sürdüğü ileri sürülen açıklamada, tüm yasa, tüzük, protokol ve kriterlerin yerine getirildiği, ancak buna rağmen iki aydır herhangi bir adım atılmadığı kaydedildi.

Çalışma hakkının temel bir insan hakkı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Buna müsaade edilmeye-cek” denildi ve konu bir kez daha yetkililerin dikkatine sunuldu.

