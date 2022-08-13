Ailesi huzura kavuştu

Kıbrıs adasında yaşanan savaşta 20 Temmuz 1974’te şehit düşen ve Yalova’ya defnedilen Orhan İsmail’in naaşı ailesinin talebiyle 48 yıl sonra KKTC’ye getirilerek törenle Lefkoşa Şehitliği’ne defnedildi. Şehidin kardeşi Yaşar İsmailoğlu cenaze töreninde yaptığı konuşmada, “Burada 48 yıldır, hasretini duyduğumuz, yokluğunun acısını bir gün dahi unutmadığımız kardeşimiz Orhan İsmail, namı değer Orhan Barut ile kavuşmanın, onu hak ettiği şekilde uğurlamanın huzuru içerisindeyiz” dedi.

Törenle defnedildi

Şehit Orhan İsmail için dün saat 10.00'da askeri tören düzenlendi. Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Orhan İsmail, gözyaşları arasında Lefkoşa Kabristanlığındaki şehitlikte toprağa verildi.

Orhan İsmail’in cenaze törenine, İsmail’in kardeşleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile diğer bazı askeri yetkililer ve sevdikleri katıldı.

Törende, Orhan İsmail’in cenaze töreni için Londra’dan KKTC’ye gelen kardeşlerinden Yaşar İsmailoğlu duygusal bir konuşma yaptı ve onun için yazdığı şiiri okuyarak veda etti.

İsmailoğlu: Şimdi onu hak ettiği yerde…

Yaşar İsmailoğlu cenaze töreninde yaptığı konuşmada, “Burada 48 yıldır, hasretini duyduğumuz, yokluğunun acısını bir gün dahi unutmadığımız kardeşimiz Orhan İsmail, namı değer Orhan Barut ile kavuşmanın, onu hak ettiği şekilde uğurlamanın huzuru içerisindeyiz” dedi.

“Yüreğimiz onun yokluğu ile hala yanmaya devam ediyor” diyen Yaşar İsmailoğlu “Ancak şehitlik mertebesinin ona verdiği sevgiyle ve bu törenle biraz olsun huzurluyuz” ifadelerinde bulundu.

Yalova köyünde kardeşinin iki yeğeniyle birlikte vatanlarını müdafaa ederken şehit düştüklerini anlatan İsmailoğlu, şöyle konuştu:

“Orhan, Zübeyir ve İbrahim… Üç yağız delikanlı, arkadaş, yeğen ve yoldaş… Köyümüzde yedikleri içtikleri birdi... Vatan müdafaasında da beraberdiler. En ileri ve en tehlikeli bir mevziiye gönderildiklerinde itiraz etmeden üçü de silahlarını alıp o en öndeki mevziiye koştular. Ve o mevzide üçü de sonuna kadar savaşıp orada şehit düştüler.”

“Yapılan kazılarda Orhan ve İbrahim’in bedenlerine ulaşıldığını ancak Zübeyir’in kalıntılarının henüz bulunamadığını” belirten İsmailoğlu, “İnşallah yakın zamanda Zübeyir’in kalıntılarına da ulaşır ve onu ve ailesini huzura kavuşturabiliriz” dedi.

Son mektup heyecanlandırdı

26 Ekim 1974 tarihinde Kıbrıs’tan Londra’daki ev adresine bir mektup geldiğini, 16 Temmuz 1974 tarihli bu mektup ile zarfın içindeki fotoğrafın kardeşi Orhan tarafından imzalandığını anlatan Yaşar İsmailoğlu, kardeşinden gelen bu son mektupla ilgili duygularını paylaştı:

“Heyecan içindeyim çünkü o güne kadar Orhan imzalı mektuplar ile bu son gelen mektuptaki el yazısı çok farklı idi. Meğer kız kardeşim babamın isteği üzerine Orhan adına bana mektup gönderiyordu. Orhan’ın şehit olduğunu öğrenmemem için. Bu gelen son mektup, Yunan darbesinden bir gün sonra postaya verilmiş ancak 20 Temmuz’la başlayan Türkiye’nin müdahalesi nedeniyle tüm posta işlemleri durmuştu. Zarf içinde gelen resim Orhan’ın en son çektirdiği portre idi ve arkasında şu ifadeleri yazmıştı:

‘Abicim, ailemizi hiç merak etme! Düşman benim vücudumu ezmeden aileme zarar veremeyecek!’. Öyle de oldu, tüm ailemiz, köylülerimiz, İngiliz üslerine sığınana kadar, akşam saatlerine kadar düşmanla savaştı ve mevziisini terk etmeden cesurca savaştı ve orada şehitlik mertebesine ulaştı, yeğenleriyle birlikte.”

Bu üç genç insanın; Orhan, İbrahim ile Zübeyir’in Yalova’nın (Piskobu) şehitleri olduğunu ifade eden İsmailoğlu, “1955 yılından 1974 yılına kadar bu adada yaşayan Kıbrıslı Türkler, yüzlerce şehit vermiş, köylerini, kasabalarını, topraklarını cesurca savaşarak korumuştur. Kendi yaşamlarımızı bizlerin geleceği için feda ettiler” diyerek, “Bugünkü yaşamlarımızı sana, senin gibi cesurca savaşıp düşünenlere borçluyuz. Yıldızlar yoldaşın olsun” şeklinde konuştu.

“İnsanlık adına bu yapılan unutulmayacaktır” diyen Yaşar İsmailoğlu, Askeri Tören Komutanlığına ve kahraman askerlere de teşekkürlerini iletti. Yaşar İsmailoğlu, kardeşi Orhan İsmail’e onun için yazdığı bir şiiri okuyarak veda etti.

Şeker: Artık bir mezarı var

Ağabeyi Orhan İsmail’i tabutuna sarılarak son yolculuğuna uğurlayan Sultan Şeker de duygularını aktardı.

Çok üzüntülü olduğunu ancak bunun yanı sıra huzurlu olduğunu kaydeden Sultan Şeker, “en azından ‘buradadır’ diyebileceğim, gidip dua okuyabileceğim bir mezarı var artık” ifadelerini kullandı.

DNA testi sayesinde tespit edildi

Orhan İsmail, 20 Temmuz 1974’te şehit edildikten sonra Yalova (Piskobu) Türk mezarlığına defnedilmişti. 2018’de ailesinin talebi ve gözetiminde mezarı açılarak, DNA testleriyle kimliği belirlenmişti.

İsmail, 1950’de Limasol’a bağlı Kayakale (Trahon) köyünde dünyaya geldi. 24 yaşında şehit edilen İsmail, terziydi.