Tavır değişikliği yok

İngiltere Başbakanlığı adayları Rishi Sunak ve Liz Truss’ın, “Kıbrıs’ın Muhafazakar Dostları” Başkanı Jason Haralambus’a mektup göndererek Kıbrıs sorunundaki tezlerini açıkladıkları bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Sunak ve Truss, Kıbrıs sorununa BM kararları zemininde çözüm bulunmasına ve İngiltere’deki Kıbrıslıların desteklenmesine bağlı olduklarını belirtti.

Gazete, Sunak ile Truss’ın savunduğu argümanların, Brexit’in ardından İngiltere’nin Kıbrıslı Türklerle ilgili tutumunda değişiklik olacağını uman KKTC için de mesaj niteliğinde olduğunu kaydetti.

Habere göre Truss, Dışişleri Bakanı olarak Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de istikrar unsuru olarak ne kadar değerli olduğunu bildiğini ifade ederken, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslıların dinamizmi ve başarılarına atıfta bulunarak, ekonomiye, topluma ve gündelik hayata yaptıkları katkıları övdü.

Truss, Başbakan olması halinde Güney Kıbrıs ile İngiltere arasındaki ilişkileri daha ileri taşıyacağına söz vererek, Kıbrıs sorununun iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon zemininde çözülmesi için gösterilen çabalara olumlu ve yapıcı katkı koyacağını belirtti.

Sunak ise, 1974 olaylarının sebep olduğu acıları bildiğini ve o dönem çoğu insanın evlerini terk etmeye zorlandığını, hiçbirinin dönmesine izin verilmediğini ve bazılarının da sevdiklerini yitirdiğini; bunların bazılarının da hâlâ kayıp olduğunu ifade etti.

Habere göre Sunak, kayıpların akıbetinin bir an önce belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek, İngiltere Hükümeti’nin Kıbrıslıları, adanın yeniden birleşmesi için gösterdikleri çabada desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs’ın iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çerçevesinde yeniden birleşmesi gerektiğine işaret eden Sunak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müzakerelere yeniden başlama niyetini selamladı.

Mektubunda “Türk tahriklerinden” de bahseden Sunak, Kıbrıs Türk tarafının güveni ve iyi niyeti zedeleyen, müzakereleri zorlaştıran eylemlerden kaçınması gerektiğini kaydetti.