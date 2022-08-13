İşkenceyle soygun

Lefkoşa’da paralarını çaldığı gerekçesiyle bir şahsı eve çağırıp ciddi şekilde darp ettikleri, daha sonra odaya kilitledikleri iddia edilen Mohammad Sayoe, Arthurlene H. Atiıa ve Rose O.M. Siaffa dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların Ralph Gbassona isimli şahsı dövdükten sonra odaya kilitleyip, 3 bin 150 TL nakit para vermemesi halinde bırakmayacaklarını söyledikleri aktarıldı. Zanlıların suç ortağı olduğu düşünülen 2 şahıs tespit edildiği ve bu kişilerin arandığı açıklandı.

Polis, Mohammad Sayoe, Arthurlene H. Attia ve Rose O.M. Siaffa’nin paralarını çaldığı gerekçesiyle evlerine çağırdıkları Ralph Gbassona'nın yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların Ralph Gbassona'yı yatak odası içerisine zorla koyup kapıyı kilitlediklerini açıkladı. Polis, zanlıların 3 bin 150 TL nakit parayı vermezse evden çıkmasına izin vermeyeceklerini beyan ederek şiddet kullanma tehdidi edip alıkoyarak zorla insan kaçırma suçunu işlediklerini anlattı.

Polis memuru, suçla bağlantılı 2 kişinin arandığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 6 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.