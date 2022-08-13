Nakit ödeme 100 bin lira

Suna ERDEN

Yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Güzelyurt Telefon Dairesi muhasebe personeli olan Dilek Asova ile Zehra Çizer hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebi ile Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar toplam 100 bin TL nakit teminat yatırılması ve 400 bin TL tutarında kefalet senedi imzalanması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Duruşmada zanlıların 2019 yılından itibaren 256 bin TL para çaldıkları belirtildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinde görevli polis memuru, Güzelyurt Telefon Dairesi muhasebe bölümünde çalışan zanlılar Dilek Asova ve Zehra Çizer’in, 2019 ile 2022 yılları arasında gün sonu işlemlerinden elde edilen paraları evrakta sahteleme yaparak eksik gösterilmesini sağladıklarını anlattı. Polis, zanlıların, Gelir ve Vergi Dairesine 256 bin 96 TL nakit parayı göndermeyip zimmetlerine geçirdiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Telefon Dairesinde Maliye’den atanan müfettişlerin teftişinin devam ettiğini ancak zanlıların araştırmaların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıların kişi başı 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için birer kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.