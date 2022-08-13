Haftaya şenlik var

Ömer KADİROĞLU

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi önceki gün saat 11.00’de başlayan toplantısını dün sabah 04.30’da tamamladı. Komite, belediyelerde örgütlü sendikaların eylem yaparak tepki gösterdiği “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nı oy çokluğuyla onayladı. Tasarı belediye sayısının 28’den 18’e düşürülmesini öngörürken, komitenin onayı tepkiyle karşılandı.

Belediye çalışanlarının önceki akşam başlattığı araçlı eylem dün öğle saatlerine kadar sürdü. Eylem nedeniyle başkent Lefkoşa’da Meclis önündeki yol trafiğe kapatıldı. Polis bölgede trafik akışının farklı güzergahlardan sağlanması için görev yaptı.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, komiteden geçen Yerel Yönetimler Reformu ile ilgili konunun Cumhuriyet Meclisi Olağanüstü oturumuna geldiği gün mücadelenin süreceğini ifade etti.

Yalınkaya: Kaos yaratacak

Yalınkaya, hükümetin “yerel yönetim reformu” olarak adlandırılan ve komiteden geçen tasarının belediyelerde kaos üstüne kaos yaratacağını söyledi, yasallaşmaması için eylemlerini devam ettireceklerini açıkladı. Yalınkaya, tasarının Anayasa Mahkemesi’nden döneceğini ifade ederek, “Hükümet, sayıya dayalı, kendilerine verilen talimatla bunu geçirdi” dedi. Yalınkaya özetle şunları söyledi:

“Bizim murat ettiğimiz reform bu değil. Sürdürülebilirliğin ön planda tutulacağı bir paketti. Hükümet, sayıya dayalı, kendilerine verilen talimatla bunu geçirdi. Elimizde metin yok. Tasarının içeriğinde anayasa aykırılıklardan tutun da yeni bir kaosa neden olacak bir metin görülüyor. Anayasadan döneceği görüşü var. Tasarının bu şekilde geçmesine karşıyız. Tasarı’nın Meclis’ten geçmemesi için eylemlerimizi devam ettireceğiz. Tasarı, belediyelerde kaos üstüne kaos yaratacak.”

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Onaylanan tasarıda neler var?

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısında şu ifadeler yer alıyor.

“İşbu Yasa Tasarısı ile Haziran 2022’de öngörülen belediye seçimlerinin gerek belediyelerde yeniden yapılandırılmaya gidilerek daha modern belediyeler oluşturulması gerekse belediye sayılarının fazla olması nedeniyle belediyeler birleştirilerek halka daha etkin ve verimli hizmet verilmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Tasarıda Belediyelerin fiziki ve beşeri olanaklarının birleştirilerek hizmet kalitesinin ve verimliliğin arttırılmasına, daha etkin ve verimli hizmet verebilmelerine olanak sağlanmasına, yerel yönetimlerin idari kapasitelerinin güçlendirilerek büyük çaplı projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlamak üzere mevcut Belediyelerin tüzel kişiliklerinin, isimlerinin ve sınırları düzenlenmiştir.

Ayrıca bu yasa; belediyelerin birleştirilmesinde izlenecek yöntem, belediye sınırlarının belirlenmesi, tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerde görev yapan personelin durumu ve belediye hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.”



Birleştirilecek belediyeler

1- Lefkoşa Belediyesi

2- Değirmenlik Belediyesi (+ Akıncılar)

3- Gönyeli Belediyesi (+ Alayköy)

4- Mağusa Belediyesi

5- Girne Belediyesi

6- Güzelyurt Belediyesi

7- Lefke Belediyesi

8- Alsancak / Lapta Belediyesi

9- Çatalköy / Esentepe Belediyesi

10- Tatlısu Belediyesi

11- Kuzey Mesarya (Geçitkale – Serdarlı ) Belediyesi

12- Karpaz (Dipkarpaz - Y.Erenköy) Belediyesi

13- Mehmetçik - Büyükonuk Belediyesi

14- İskele Belediyesi

15- Yeni Boğaziçi Belediyesi

16- Beyarmudu Belediyesi

17- Güney Mesarya ( Akdoğan - Paşaköy - Vadili - İnönü ) Belediyesi

18- Dikmen Belediyesi