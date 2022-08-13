Soruşturma genişledi

Narkotik ekiplerinin 8 Ağustos tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda ardı ardına tutuklanan Mohammad Nadir Karavelioğlu, Murat Gören, Mahir Aksu ve Bülent Erdinç hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşmada suçtaki rolleri aktarıldı.

Mohammad Nadir Karavelioğlu ile Murat Gören’in en tehlikeli tür olan Metamfetamin türü uyuşturucu satın aldıkları belirtildi. Mahir Aksu’nun satıcı olduğu açıklandı. Bülent Erdinç’in de ev arkadaşı Karavelioğlu’nun isteği üzerine 40 gram uyuşturucu maddeyi sakladığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 8 Ağustos 2022 tarihinde saat 18.00 sıralarında Narkotik ekibi tarafından Küçük Kaymaklı’da bir sokakta şüpheli görülen zanlı Mohammad Nadir Karavelioğlu’nun tasarrufunda 17 paket halinde 20 gram ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anlattı. Polis, zanlı Murat Gören’in de olay mahallinde tespit edilip, tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı Mohammad Nadir Karavelioğlu’nun ikametgahında yapılan aramada bir buçuk gram daha Metamfetamin bulunup, emare alındığını belirtti. Polis, iki zanlının uyuşturucu maddeyi zanlı Mahir Aksu’dan aldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, elde edilen bilgi üzerine Mahir Aksu’nun gözaltına alındığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi 5 Ağustos’ta 45 gram olarak Girne Limanı’ndan ithal edip, 20 gramını Mohammad Nadir Karavelioğlu’na 13 bin TL’ye sattığını, 5 gramını aranan bir şahsa verdiğini, 3 gramını da kendisinin içtiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlı Bülent Erdinç’in ev arkadaşı olan Mohammad Nadir Karavelioğlu’nun teşvikiyle 40 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyi Kermiya bölgesinde bir yere attığını itiraf ettiğini anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve aranan 3 kişi olduğunu belirterek, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.