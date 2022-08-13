Örnek proje

Özlem ÇİMENDAL

Avrupa Birliği (AB) temiz enerjiye dönüş politikası çerçevesinde Kıbrıs’ta her iki toplumun da yararlanacağı bir projeyi ileri götürüyor. Buna göre; ara bölgede güneşten enerji üretecek paneller kurulacak ve tüm finansmanı AB tarafından karşılanacak.

İlk etapta günde 50 megawat üretim hedeflendiği, ancak bunun hızla artırılacağı belirtiliyor. AB yetkililerinin proje konusunda her iki toplumla görüşmeler yaptığını belirten CTP Milletvekili Fikri Toros “Tasarlanan bölge muhtemelen eski Lefkoşa Havaalanı olacak” dedi.

Depolama sistemi olacak

CTP Milletvekili Fikri Toros tv2020’de yayınlanan Güne Merhaba programına katılarak, AB tarafından desteklenen, Avrupa Komisyonunca da gündeme alınan ve ara bölgede kurulması planlanan ‘güneş panellerinden oluşacak santraller hakkında bilgi verdi. Toros şunları söyledi:

“Tasarlanmakta olan proje kapsamında Lefkoşa’daki ara bölgede ve kesin olmamakla beraber eski Lefkoşa Havaalanının bulunduğu bölgede 50 megawatt gücünde güneş santrali kurulacak. Bu güneş santrali fotovoltaik güneş panellerinden ve depolama sisteminden oluşacak. Enterkonnekte olmadığı için depolama sistemli olması çok çok önemlidir. Aksi takdirde her iki elektrik kurumu da, Kıb-Tek’te, Güney’deki elektrik kurumu da böyle bir güneş santralinden sadece sınırlı bir kapasitede istifade edebilir. Dolayısıyla depolama olacaktır. Depolama çok pahalı bir sistemdir şu anda, bugünkü teknolojik imkanlar içerisinde herhangi bir kurumun tek başına ve enterkonnekte olmadan böyle bir depolama yatırımı yapması ekonomik akla uygun değildir. Dolayısıyla bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum sadece bildiğimiz konvansiyonel güneş panellerinden oluşan bir santral değil aynı zamanda depolama sistemi sunan da bir projedir.”

Adanın birçok noktasında da yapılacak

Projenin aslında uzun vadeli bir proje olduğunun da altını çizen Toros, aynı planın adanın farklı noktalarında da hayata geçirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Toros şöyle konuştu: “Bu 50 megawatt’lık güneş santrali adanın diğer bölgelerinde de tasarlanmakta olan projelerin birincisidir. Dolayısıyla sadece 50 megawatt’lık yatırımdan ibaret değildir. Daha uzun vadeli bir projedir ve bu projede adanın diğer bölgelerinde de örneğin batıda ve doğuda olmak üzere benzer yatırımlar da tasarlanmaktadır.”

Fizibilite çalışmaları sürüyor

Projenin somutlaşması için fizibilite çalışmalarının yapıldığını aktaran Toros şunları söyledi: “Bu projenin somutlaşması için Avrupa Komisyonunu önderliğinde Kıbrıs’ın her iki tarafında fizibilite çalışmaları yapılmaktadır. Fizibilite çalışmalarını yapacak olan uzman kişiler, akademisyenler vardır ve tabi ki komisyonun ilgili bürokratları vardır. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2022, 09:28