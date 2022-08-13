Üçü aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Derinya bölgesinde bir mandıraya giren 4 kişi, 3 adet keçiyi Van tipi araçlarının arka kısmına koydukları sırada bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşların “polisi arıyoruz” demesi üzerine paniğe kapılan 4 kişi, keçileri de araçtan atarak hızla bölgeden uzaklaştı. Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen polis, soruşturma sonucu 17 yaşındaki O.F.A. (E) isimli zanlıyı yakaladı. Polis, olaya karışan diğer kişinin ise peşine düştü. Aranan şahıslardan birinin Ö.F.A.’nın abisi olduğu açıklandı.

Gözaltına alınan 17 yaşındaki zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Emin Özbilen, zanlı Ö.F.A.’nın, abisi ve 2 erkek şahıs ile 11 Ağustos 2022 tarihinde, saat 21.50’de, Ş.A.’ya ait mandıraya girerek, 3 adet keçiyi sirkat edip araçlarının arka koltuğuna koyduklarını söyledi. Bölgedeki vatandaşların durumu fark ettiğini ve polisi arayacaklarını söylediklerini açıklayan Özbilen, zanlıların keçileri araçtan atarak hızla kaçtığını anlattı. Polis, yapılan soruşturma neticesinde Ö.F.A.’nın tespit edildiğini belirtti.

Koltukta keçi tüyleri bulundu

Olayda kullanılan aracın bulunduğunu belirten polis, arka koltukta keçi tüyleri bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını ve aranmakta olan 3 kişinin olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.