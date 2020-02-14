2 bin lira için hayatını yaktı

Girne’deki Mr.Pound’dan 9 TL’ye satın aldığı parfüm ve kol saatlerini ‘orijinal’ diye satarak, sahtekarlıkla 2 bin 350 TL temin eden Turhan Deringöl hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanığın 3’ü Gazimağusa ve 2’si Lefkoşa’da bulunan 5 kişiyi dolandırarak, 9 TL’ye satın aldığı 10 parfüm, 5 erkek kol saati ve 1 gözlüğü satıp, sahtekârlıkla 2 bin 350 TL temin ettiği belirtildi.

Yargıç Temay Sağer huzurunda gerçekleşen dünkü karar duruşmasında sanık ‘sahte belge düzenleme ve sahtekârlıkla para temini’ suçlarından mahkûm edildi.

Yargıç Sağer sanığın ülkemize turist olarak geldiğini ve gelir gelmez dolandırmak maksadı ile faaliyete geçtiğini, bu davranışın aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Sağer, sanığı suçlu bulup mahkûm olduğu davalardan 8 ay hapis cezası ile cezalandırdığını açıkladı.