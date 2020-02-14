Sağ ayağından vuruldu

Hüseyin ÇİÇEK

Yeniboğaziçi’nde dün akşam yolda yürüyen 43 yaşındaki Ali Ķızılateş silahlı saldırıya uğradı.

Kemeraltı Sokak’ta meydana gelen saldırı sonucu Kızılateş, sağ ayak bileğinden vurularak yaralandı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kızılateş’in hayati tehlikesi olmadığı, polise verdiği ilk ifadede saldırganı görmediğini söylediği belirtildi.

Kimin yaptığını görmemiş

Olay dün saat 20.30 sıralarında Yeniboğaziçi'nde Kemeraltı Sokak üzerinde meydana geldi. Yolda yürüyen Ali Ķızılateş silahlı saldırıya uğradı. Kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar Kızılateş’e bir el ateş edip kaçtı.

Saldırıda sağ ayak bileğinden yaralanan Ali Ķızılateş Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kızılateş’in hayati tehlikesi olmadığı, polise verdiği ilk ifadede saldırganı görmediğini söylediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganın peşine düşerken, çevre güvenlik kameralarının incelemeye alındığı kaydedildi.

Silahlı saldırıda yaralanan Ali Kızılateş’in Yeniboğaziçi’nde bir eğlence mekânında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.