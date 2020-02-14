Örnek bir insandı

Uzun yıllar kanser tedavisi gören, azmi, yaşam savaşı ve gülümsemeyişini hiç kaybetmemesiyle birçok kişiye örnek olan Girne’nin sevilen ismi, eğitimci, aktivist 43 yaşındaki Deniz Nasıfoğlu dün yaşama veda etti.

Nasıfoğlu’nun ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Yakınları ise Deniz Nasıfoğlu’nun ölümünden duyduğu büyük üzüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yakınları ve dostları, ‘son nefesine kadar tüm ülkeye mücadeleyi, yılmamayı, umudu yitirmemeyi öğretti’ sözleriyle duygularını ifade etti.

Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Deniz Nasıfoğlu, 14 yaşında bir erkek çocuk sahibiydi. Geride örnek yaşamını ve birçok sevenini bırakan Nasıfoğlu’nun cenaze töreni tarihinin henüz kesinleşmediği belirtildi.