‘Ekmeğimizle oynamayın’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, öğrenci yurtlarının, kiralık ve sivil araçlarla yolcu taşımasına tepki gösteren taksi şoförleri eylem yaptı. Taksiciler, üniversite kampüsünde toplandı, basın açıklaması yaparak sorunlarını aktardı.

Gazimağusa Taksiciler Birliği Başkanı Mahmut Biberoğlu, eylemde yaptığı konuşmada kaçak taşımacılığın işlerine darbe vurduğunu söyledi.

Biberoğlu, vergilerini ödeyerek, “T” izni aldıklarını, okula giriş için park pulu aldıklarını ve masrafa girdiklerini belirterek, hiç bir vergi ödemeyen kişilerin ücretli olarak yolcu taşıyarak ekmeklerini elinden aldığını ifade etti.

Okul yönetimi tarafından yurtlara izin verildiğini ileri süren Biberoğlu, “Okul rektörü izin kurulu başkanı mı? Yolcu taşımacılığına izin veren makam bellidir, izin kurulu var. Korsan olarak yolcu taşıyan kişiler, bizim ekmeğimizle oynuyor. Yeter artık ekmeğimizle oynamasınlar” şeklinde konuştu.