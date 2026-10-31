‘CTP göreve hazır’

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Çatalköy-Esentepe Belediyesi aday tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, eğitimden sağlığa, üretimden çalışma yaşamına kadar her alanda nitelikli hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde Çatalköy-Esentepe Belediyesi için aday tanıtım etkinliği düzenledi.

Acapulco Otel’de gerçekleştirilen etkinlikte CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı ve başkan adayı Ceyhun Kırok ile ekibi yurttaşlarla bir araya geldi.

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve bazı belediye başkanlarının da katıldığı etkinlikte Kırok’un projeleri ve yeni dönem hedefleri de tanıtıldı.

İncirli: CTP sorumluluk almaya hazır

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, konuşmasında partisinin hem yerel yönetimlerde hem de merkezi hükümette sorumluluk almaya hazır olduğunu söyledi.

CTP’li belediyelerin ortaya koyduğu çalışmaların takdir gördüğünü belirten İncirli, belediye başkanları ve adaylarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Partinin yönetim anlayışının dürüstlük, adalet, şeffaflık ve hesap verebilirlik üzerine kurulu olduğunu vurgulayan İncirli, “İnsan onuruna yaraşır bir şekilde, yüreğimizdeki insan sevgisiyle, insanımıza sahip çıkarak eşit ve adil hizmet ediyoruz” dedi.

İncirli, “Kişisel çıkarlara karşı memleket sevgisiyle, karanlığa karşı aydınlıkla geleceğiz” ifadelerini kullanarak halka eşit ve adil hizmet sunma kararlılıklarını dile getirdi.

Mevcut yönetimin ekonomi politikalarını da eleştiren İncirli, hayat pahalılığı ve alım gücündeki düşüşün hem yurttaşları hem de işletmeleri zor durumda bıraktığını söyledi.

Kamu kaynaklarının belirli çıkar grupları yerine halkın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması gerektiğini vurgulayan İncirli, “Biz halkın kaynaklarını halk için kullanacağız” dedi.

CTP’nin Ortak Gelecek Programı ile toplumsal, ekonomik ve kurumsal dönüşüm için kapsamlı bir yol haritası ortaya koyduğunu belirten İncirli, eğitimden sağlığa, üretimden çalışma yaşamına kadar her alanda nitelikli hizmet sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

6 Aralık seçimlerinin ülkenin geleceği açısından önemine dikkat çeken İncirli, sandıktan umut, refah, adil paylaşım ve gençler için güvenli bir gelecek çıkacağını söyledi.

Kırok: Bir dönemde 36 projeyi hayata geçirdik

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı ve başkan adayı Ceyhun Kırok da konuşmasında, dört yıl önce aynı salonda halkın güveni ve desteğiyle yola çıktıklarını hatırlattı.

İki dönemlik sekiz yıllık süreç için 12 önemli söz verdiklerini belirten Kırok, o dönemde projelerinin hayal olarak nitelendirildiğini ve tamamlanmalarının uzun yıllar alacağının söylendiğini kaydetti. Kırok, “Biz sadece bir dönemde tam 36 projeyi hayata geçirdik. Girilmedik sokak bırakmadık. Elli yıldır el değmemiş sokaklara hizmet götürdük” dedi.