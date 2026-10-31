Sorunları dinlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Belediye Başkanı ve başkan adayı Aziz Kaya, yerel seçim çalışmaları kapsamında Yeşilırmak ve Yedidalga köylerini ziyaret ederek yurttaşlarla buluştu. Köy kahvehanelerinde gerçekleştirilen görüşmelerde bölge halkının talep ve önerileri dinlenirken, yerel hizmetlerin geliştirilmesi ve mevcut sorunların çözümüne yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretlerde Kaya’ya CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer, milletvekili adayları, belediye meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti.

Köy muhtarları ve bölge sakinleriyle gerçekleştirilen görüşmelerde özellikle yol sorunları, sokak hayvanları, hayvan barınağı ihtiyacı ve atık yönetimi konuları gündeme geldi. Yurttaşların taleplerini dinleyen CTP heyeti, yerel hizmetlerin iyileştirilmesi ve sorunların çözümünde kurumlar arası iş birliğinin önemini ele aldı.

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi ise buluşmalarda yaptığı konuşmalarda merkezi yönetimin son yedi yıllık performansını eleştirdi. Kişi, liyakat, eğitim, sağlık ve üretim alanlarında yaşanan sorunlara dikkat çekti.

CTP’li belediyelerin mali disiplin içerisinde yönetildiğini ve halkın kaynaklarının yine halka hizmet olarak aktarıldığını belirten Kişi, yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki güçlü iş birliğinin önemini vurguladı.

