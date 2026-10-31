Soruşturma yapılacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da belediye meclis üyesi aday adaylarının başvurularında kullanılmak üzere hazırlanan 8 ikametgâh belgesine yetkisiz şekilde ekleme yaparak sahtelediği iddia edilen 36 yaşındaki H.A. tutuklandı. Muhtarlar tarafından düzenlenen belgelerin üzerine “3 yıldır ikamet ediyor” ibaresini yazdığı ve söz konusu belgeleri Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu’na ibraz ettiği belirtilen Yeniden Doğuş Partisi( YDP) İlçe Sekreteri olan zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, soruşturma kapsamında zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemeye olayın olgularını aktaran polis çavuşu Löğmen Yücetürk, zanlı H.A.’nın, üyesi olduğu YDP binası içerisinde, adaylık başvurularında kullanılmak üzere muhtarlar tarafından düzenlenen 8 ayrı ikametgâh belgesine “3 yıldır ikamet ediyor” ibaresini yazarak belgeleri sahtelediğini ve Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu’na ibraz ettiğini açıkladı.

Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu tarafından durumun fark edilerek polise bildirildiğini anlatan Yücetürk, zanlının tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirten polis, mahkemeden tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme, zanlı H.A.’nın soruşturma kapsamında 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yanlış anlaşılma oldu

Bu arada YDP, Gazimağusa’da 8 ikametgâh belgesine el yazısıyla ekleme yapılması nedeniyle polise intikal eden olayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, ilçe sekreterinin, İlçe Seçim Kurulu görevlilerinin ikametgâh belgelerinde “son üç yıldır KKTC’de ikamet ediyor” ibaresinin bulunması gerektiği yönündeki uyarısını yanlış anladığı belirtildi. İlçe sekreterinin söz konusu ifadeyi kendi el yazısıyla belgelere eklediği, durumun İlçe Seçim Kurulu tarafından fark edilmesi üzerine konunun polise intikal ettiği aktarıldı. Söz konusu işlemde herhangi bir yanıltma amacı bulunmadığı ifade edilen açıklamada, yoğun seçim süreçlerinde insani yanlış anlaşılmaların yaşanabileceğine dikkat çekildi.