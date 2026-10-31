Çözüm üreteceğiz

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkan adayı Mehmet Aktunç, mevcut durumunun Lefkoşa’ya yakışmadığını belirterek, bir başkentin ülkenin vitrini olması gerektiğini vurguladı.

Sanayi Bölgesi’nde ciddi bir yetki karmaşası bulunduğunu, kurumların sorumluluğu birbirine attığını kaydeden Aktunç, bölgenin adeta üvey evlat gibi bırakıldığını söyledi.

Yaklaşık dört aydır sahada olduklarını belirten Aktunç, bu süreçte Lefkoşalıların beklenti ve şikâyetlerini doğrudan dinlediklerini kaydetti.

Vatandaşların en fazla trafik, otopark, çevre temizliği, kent güvenliği ve faturalar konusunda şikâyette bulunduğunu aktaran Aktunç, yeni dönemde belediyenin önceliklerinin bu ihtiyaçlar doğrultusunda şekilleneceğini belirtti.

Kentteki aydınlatma sorununa da değinen Aktunç, Lefkoşa’nın yeterince aydınlık bir şehir olmadığını söyledi. Aydınlatma konusunda da yetki karmaşasının bulunduğunu belirten Aktunç, belediye başkanlığı döneminde oluşturacakları Proje Yönetimi ve Eşgüdüm Komitesi aracılığıyla ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlayacaklarını ifade etti.

