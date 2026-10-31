‘İcraatlar sürecek KKTC kazanacak’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Gazimağusa’da düzenlenen “Büyük Buluşma” etkinliğinde yaptığı konuşmada, 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin mesajlar verdi.

UBP’nin iktidarının devam edeceğini ifade eden Üstel, ülkedeki yatırımların ve hükümetin icraatlarının süreceğini söyledi.

Üstel, Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Koral Bozkurt’un Namık Kemal Meydanı’nda düzenlenen “Vizyon Buluşması ve Aday Tanıtımı” etkinliğinde yaptığı konuşmada, 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazimağusa’nın altyapı sorunlarına dikkat çeken Üstel, belediyecilikte önleyici tedbirlerin ve kalıcı çözümlerin önemini vurgularken, Koral Bozkurt’a destek çağrısı yaptı.

Gazimağusa’nın altyapı sorunlarına değinen Üstel, belediyecilik anlayışında sorunlar ortaya çıktıktan sonra açıklama yapmanın değil, sorunları önceden öngörerek gerekli tedbirleri almanın esas olması gerektiğini belirtti.

Üstel, “Önemli olan yağmur yağdıktan sonra açıklama yapmak değil, yağmur yağmadan önce gerekli tedbirleri almaktır. Bizim belediyecilik anlayışımızda esas olan sorunlara kalıcı çözüm üretmektir” ifadelerini kullandı.

UBP Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Koral Bozkurt’un mesleki birikimine, proje geliştirme tecrübesine ve kentle olan bağlarına da değinen Üstel, Bozkurt’un Gazimağusa’nın ihtiyaçlarını yakından bildiğini söyledi.

Muhalefet konuşur, biz yaparız

Partisinin siyaset anlayışının temelinde hizmet, icraat ve istikrar bulunduğunu ifade eden Üstel, muhalefeti eleştirerek, “Muhalefet konuşur, biz yaparız. Onlar eleştirir, biz çözüm üretiriz. Onlar vaatlerini anlatırken biz başladığımız projeleri tamamlamak için çalışırız” şeklinde konuştu.

Başbakan Üstel, konuşmasının sonunda seçimlere ilişkin güçlü mesajlar vererek, “Koral Bozkurt kazanacak. Mağusa kazanacak. Ülkede UBP iktidarı devam edecek. Yatırımlar devam edecek, icraatlarımız devam edecek, KKTC kazanacak!” ifadelerini kullandı.

Üstel’in temasları

Bu arada Başbakan Üstel, Dikmen’de Belediye başkan adayı ve vatandaşlarla buluştu.

Üstel, ziyaret kapsamında düzenlenen buluşmada Dikmenlilerle görüşerek sohbet etti. Vatandaşların katıldığı toplantıda belediye başkan adayı da hazır bulundu.

UBP Dikmen Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Tunçbilek ise yaptığı konuşmada, “Dikmen’i tekrar alacağız" dedi.

Üstel, ayrıca milletvekili aday belirleme ve sıralama seçiminde listeye giremeyen aday adaylarıyla bir araya geldi. Görüşmelerde, 6 Aralık genel ve yerel seçimlerine bütün kadroların katılımıyla hazırlanılması ele alındı.