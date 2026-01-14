Ajan gibi çalıştı

Hamit ER

Türkiye’de örgütlenen “Casperler” adlı çete adına hedefteki şahıslar ve işletmeler hakkında bilgi topladığı iddia edilen zanlı U. A., polis tarafından düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alındı. Zanlının 2025 yılı içerisinde tehdit alan ve saldırıya uğrayan işletmelerle ilgili bilgileri topladığı, fotoğraflarını çektiği WhatsApp uygulaması aracılığıyla bir şahsa gönderdiği ve 200 dolar aldığı açıklandı.

Zanlının telefonuna el konulurken, detaylı inceleme yapılacağı belirtildi.

Polis memuru; zanlının 2025 yılı içerisinde meydana gelen "katle teşebbüs, yaralama, meskun mahalde ateş açma, Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı hareket, ağır yaralama ve patlayıcı madde tasarrufu" suçlarıyla bağlantılı tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 2025 yılında tehdit alan birçok işletmenin dış cephe ve çevresine ait fotoğraflarını çektiğinin belirlendiğini ifade etti.

Polis, zanlının çektiği söz konusu fotoğrafları WhatsApp uygulaması aracılığıyla bir şahsa gönderdiğini, emir ve görevleri de yine aynı uygulama üzerinden aldığını kaydetti.

Polis, zanlının bu faaliyetleri karşılığında 200 Amerikan Doları para temin ettiğinin belirlendiğini, yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan pasaportun ve üç adet cep telefonunun emare olarak alındığını, ayrıca olaylarla bağlantılı bölge kamera görüntülerinin temin edildiğini ve incelenmesinin halen sürdüğünü mahkemeye aktardı.

Aracında nakit 200 bin bulundu

Polis memuru; zanlının kullanımındaki araçta yapılan aramada kanunsuz herhangi bir unsura rastlanmadığını, ancak araç içerisinde bulunan 200 bin Türk Lirası’nın soruşturma kapsamında emare olarak alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, alınacak ifadeler, incelenecek emareler ve değerlendirilecek kamera görüntüleri bulunduğunu ifade ederek zanlının soruşturma maksatlı üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin telefon şifrelerini polise verdiğini ve telefonun incelenmesi konusunda soruşturmaya yardımcı olduğunu beyan etti. Avukat ayrıca, müvekkilinin suçla bağlantısının henüz tespit edilmediğini savundu.

Soruşturmanın yeni olması ve alınacak ifadeler ile incelenecek emareler bulunduğu gerekçesiyle mahkeme, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

