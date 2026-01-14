banner564

Halkı soyuyorlar

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk uçak şirketlerinin fiyat politikasını eleştirdi

KKTC’nin en büyük turizm yatırımcısı Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, 2025 yılında ulaşım maliyetinin daha da arttığına dikkat çekerek, Kıbrıs’a sefer düzenleyen havayolu şirketlerinin adeta halkı soyduklarını söyledi.
 

Tibuk, tv2020’de Reşat Akar’ın sunduğu “Son Durum” programında 2025 yılını turizm açısından değerlendirdi. 2025 yılının ve ülkemizin turizm açısından artı ve eksi yönlerini değerlendiren Tibuk, ada ülkesi olduğumuzdan dolayı ulaşımın en büyük sorunlar arasında yer aldığını belirterek özellikle uçak bilet fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekti.
 

Uçuş sayısı artırılmadığı için pahalılığın katlandığını kaydederek ülkeye atılan en büyük kazığın hava ulaşımı olduğunu ifade eden Besim Tibuk, bu duruma hükümetin de ses çıkartmadığının altını çizerek eleştirilerde bulundu. 
 

Turizmi kurtarma adına uçak şirketlerinin topa tutulması gerektiğini kaydeden Tibuk, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın THY’ye talimat vermesiyle sorunun ancak aşılabileceğini kaydetti.
 

Dünya’da önemi bir konuma gelen THY’nin uluslararası uçuşlara verdiği ilgiyi Kıbrıs’a göstermediğini örnekleriyle aktaran Tibuk, Batum’un Kıbrıs’a göre 2 kat daha uzak olmasına rağmen Batum biletlerinin Kıbrıs’a göre yarı fiyat olmasının bu kararın ticari olmadığının ve Kıbrıs’a önem verilmediğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Doğru Söz
Doğru Söz - 1 gün Önce

Bu ülkede halkı soymayan mı var? Bu ülkede YOZLAŞMA PANDEMİSİ var. Niye görmezden geliniyor? Pandemi lan, pandemi. Artık alarm ve hatta olaganüstü hal dyrumu gerekir.

Doğru Söz
Doğru Söz - 24 saat Önce

Bir da uçuş fiyatları ucuz olsa tam dingonun ahırı oluruz. Tam sorma gir hanı oluruz.

Rıza Murat
Rıza Murat - 1 gün Önce

Sayın Tibuk bu Ülkeye Miltonlarca Dolar yatırım yapmadan KKTCye Uluslararası Uçuş Yasağı olduğunu bilmiyormuydu yani ! Dünyadan kopmuş Rekabet olmayan KKTCye sadece iki havayolu şirket uçağı olduğuna ise Şükredelim ! Ulaşımda yasaklanmış KKTC için daha iyisini beklemek hayalin de ötesindedir ! Tabii ki KKTCye ulaşım Fiyatları çok yüksektir ödeyemeyen gitmesin canım ! Var mı başka Seçeneğimiz !

Deniz Gezmiş
Deniz Gezmiş - 5 saat Önce

Savunduğun Kapitalizim bu değilmiş?
Liberalizim iyi güzelde cebin şişmesi kadar lezzetli değil.
Sizi İnsan olarak severim.
Adnan Menderes Evli kadını kendisine Metres yaparken namuslu pezevek,
Deniz Gezmişler 6.filonun tecavüz ettiği kızları kurtarırken pezevek.
Sadece Havayollarımı bizi sömürüyor.Ahlaksızlık içtiğimiz Caya boya katarakta bizi sömürüyor.

